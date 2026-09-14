Сергей Собянин наградил московских медиков, работавших в ЛНР и ДНР

Фото: пресс-служба мэра и правительства Москвы/Владимир Новиков

Сергей Собянин вручил награды медикам московских клиник, оказывающим в составе выездных мультидисциплинарных бригад помощь жителям Донецкой и Луганской народных республик. Торжественная церемония прошла в Мраморном зале столичной мэрии.

Медики удостоены почетного знака "Заслуженный врач города Москвы" и почетного звания "Почетный медицинский работник города Москвы". Мэр поздравил их с заслуженными наградами и отметил, что профессия врача сама по себе является героической работой.

"Вы сопереживаете больным, пропускаете через себя их страх и боль, спасаете их здоровье и жизнь. В обычной жизни это все становится каким-то обыденным, люди привыкают к качественным услугам, особенно московским, есть возможность выбрать поликлинику, больницу, врача", – сказал Собянин, добавив, что в экстремальных условиях все становится по-другому.

Кроме того, по его словам, сейчас тысячи бойцов получают качественную помощь в федеральных и московских клиниках, а также полный курс реабилитации и протезирования.

Награды получили врачи, медицинские сестры и фельдшеры:



городской клинической больницы имени Плетнева;

ГКБ № 15 имени Филатова;

ГКБ № 67 имени Ворохобова;

ГКБ имени Иноземцева;

ГКБ имени Вересаева;

Московского многопрофильного клинического центра "Коммунарка";

НИИ скорой помощи имени Склифосовского;

НИИ неотложной детской хирургии и травматологии – клиника доктора Рошаля;

Московского территориального научно-практического центра медицины катастроф (ЦЭМП).

В пресс-службе мэра и правительства Москвы напомнили, что уже более 520 медицинских работников были отмечены государственными, городскими и ведомственными наградами за работу в горячих точках. В 2022 году столица пришла на помощь населению Донбасса, взяв на себя значительную часть оказания медпомощи.

В ДНР и ЛНР работают бригады из врачей и среднего медперсонала ведущих лечебных организаций Москвы. В их состав входят анестезиологи-реаниматологи, хирурги, нейрохирурги, сердечно-сосудистые и эндоваскулярные хирурги и другие врачи. С 2022 по 2026 год в служебных командировках в Донбассе побывали почти 1,4 тысячи специалистов из 61 городской медорганизации.

Вместе с тем столичные коммунальщики отремонтировали и восстановили более 130 километров сетей водо-, тепло-, электроснабжения и водоотведения в ДНР и ЛНР в 2026 году. Аварийные бригады Москвы постоянно дежурят в Донецке и Луганске с августа 2022 года. В зимний период их переводят на усиленный режим работы.

