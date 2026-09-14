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14 сентября, 19:25

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PhytoKeys: в Таиланде нашли "дьявольский цветок", которому не нужен солнечный свет

В Таиланде нашли "дьявольский цветок", которому не нужен солнечный свет

Фото: 123RF.com/simondannhauer

В Таиланде обнаружили новый вид растения, лишенный хлорофилла и не способный к фотосинтезу. Для получения энергии ему не нужен солнечный свет. Об этом сообщили ботаники из Университета Чулалонгкорн и Университета принца Сонгкла в исследовании, опубликованном в журнале PhytoKeys.

Растение получило название Thismia daemona. Из-за необычного внешнего вида его прозвали "дьявольским цветком". Почти черный цветок с красновато-оранжевыми участками имеет три тонких отростка, напоминающих рога. Само растение небольшое и большую часть жизни скрывается под опавшими листьями, появляясь на поверхности лишь для цветения и размножения.

Вместо солнечного света T. daemona использует подземную сеть грибов. Такой способ существования называют микогетеротрофией: растение получает углерод и другие питательные вещества от грибов, живущих в почве.

Вид нашли в мае 2025 года в национальном парке Тхонг Пха Пхум на западе Таиланда. Растения росли на высоте около 930–970 метров среди опавших листьев и небольшого бамбука. Для представителей рода Thismia такое место необычно: часто они встречаются во влажных тропических лесах на меньших высотах.

Вид подтвердили с помощью микроскопии, фотографий высокого разрешения и анализа пяти участков ядерной и митохондриальной ДНК. Ближайшим известным родственником T. daemona оказался вид Thismia betung-kerihunensis с острова Борнео.

Известна всего одна популяция "дьявольского цветка" – около 50 растений, занимающих площадь менее 0,05 квадратного километра. Хотя она находится в национальном парке, место посещают туристы, которые могут случайно повредить растения и почву с грибами, необходимыми им для выживания.

Исследователи предварительно оценили T. daemona как находящуюся под угрозой исчезновения по критериям Международного союза охраны природы (МСОП). При этом официального статуса в Красном списке организации у вида пока нет.

Ранее ученые из Китая впервые обнаружили редкоземельные металлы в живых растениях. Явление минерализации редкоземельных элементов было выявлено в папоротниках.

По словам ученых, папоротник действует как "пылесос" для редкоземельных металлов. Он поглощает и концентрирует их из окружающей среды, после чего элементы оседают в виде наночастиц и кристаллизуются в редкоземельные фосфатные минералы.

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