Писатель Прилепин назвал вдохновение выдумкой лентяев

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Вдохновение придумали те, кто не хочет работать, а писательская работа ничем не отличается от любой другой. Об этом писатель Захар Прилепин заявил в ходе встречи в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Прилепин поделился, что, будучи многодетным отцом, долгое время жил в состоянии постоянного стресса, и порой на литературу у него оставалось всего 23 минуты в день. По его словам, для писательской работы ему было необходимо только свободное время.

"У меня вот со мной пришли в литературу молодые литераторы, которые сказали: "Я буду заниматься литературой, мне мешает семья". В итоге через 10 лет я написал 15 книг, они через 10 лет написали по одной. Потому что они пили и ждали вот того самого запаха, аромата, триггера, который побудит в них вдохновение", – указал он.

Прилепин также сравнил писательский труд с работой военного, столяра или шахтера, которым не нужно вдохновение, чтобы приступить к делу. По его словам, писатель просто работает с текстом и смыслом, часто начиная с неприязнью, но испытывает удовольствие от проделанного труда.

Ранее филолог-культуролог Николай Жаринов допустил, что литература, созданная искусственным интеллектом, составит конкуренцию авторам романов и детективов. По его мнению, ситуация объясняется тем, что нейросети легко выявляют шаблоны и создают компиляции, делая это быстрее и дешевле человека.