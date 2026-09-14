Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

14 сентября, 18:35

Культура

Писатель Прилепин назвал вдохновение выдумкой лентяев

Фото: РИА Новости/Кирилл Зыков

Вдохновение придумали те, кто не хочет работать, а писательская работа ничем не отличается от любой другой. Об этом писатель Захар Прилепин заявил в ходе встречи в рамках федерального просветительского марафона "Знание.Первые" на Международном фестивале молодежи в Екатеринбурге.

Прилепин поделился, что, будучи многодетным отцом, долгое время жил в состоянии постоянного стресса, и порой на литературу у него оставалось всего 23 минуты в день. По его словам, для писательской работы ему было необходимо только свободное время.

"У меня вот со мной пришли в литературу молодые литераторы, которые сказали: "Я буду заниматься литературой, мне мешает семья". В итоге через 10 лет я написал 15 книг, они через 10 лет написали по одной. Потому что они пили и ждали вот того самого запаха, аромата, триггера, который побудит в них вдохновение", – указал он.

Прилепин также сравнил писательский труд с работой военного, столяра или шахтера, которым не нужно вдохновение, чтобы приступить к делу. По его словам, писатель просто работает с текстом и смыслом, часто начиная с неприязнью, но испытывает удовольствие от проделанного труда.

Ранее филолог-культуролог Николай Жаринов допустил, что литература, созданная искусственным интеллектом, составит конкуренцию авторам романов и детективов. По его мнению, ситуация объясняется тем, что нейросети легко выявляют шаблоны и создают компиляции, делая это быстрее и дешевле человека.

Читайте также


культура

Опасная болезнь поразила легкие российских вейперов

Течение заболевания крайне тяжелое, из-за чего пациенты нередко попадают в реанимацию

"Вейп-ассоциированное поражение легких" не новое заболевание и ранее фигурировало в СМИ как EVALI

Читать
закрыть

Странный объект напугал жителей деревни под Ярославлем

Местные жители связали с ним гибель животных и необычное поведение птиц

Читать
закрыть

Россияне выступили за сокращение рабочей недели

Они уверены: восьмичасовой день давно превратился в формальность и не отражает реальную загрузку

Эксперты уточнили, что такой метод действительно дает эффект

Читать
закрыть

Чем опасны стоматологические экспресс-туры в Китай?

Эксперты уточняют: регулярно фиксируются случаи недобросовестного оказания услуг

Читать
закрыть

Сфинксу набили тату и выкинули на улицу в Ростове-на-Дону

Наказанием за подобное может стать штраф или лишение свободы

Читать
закрыть

Почему уход за кожей может покалечить детей?

Пилинги, эссенции и 10-ступенчатые схемы ребенку не нужны – они, наоборот, могут навредить

Читать
закрыть

Сколько москвичи готовы платить за няню в 2026 году?

Высокий спрос на нянь объясняется сезонностью

Около 8% российских семей согласны отдавать за услуги няни до половины дохода одного из родителей

Читать
закрыть

Хозяевам погибших после вакцины "Мультикан-8" собак предложили деньги

При этом связь между смертью питомцев и препаратом на данный момент не установлена

По мнению пострадавших, речь может идти о выплатах в 200–300 тысяч рублей

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика