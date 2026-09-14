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14 сентября, 18:41

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Metro: "бар с призраком" в Британии выставили на продажу

"Бар с призраком" в Британии выставили на продажу

Фото: 123RF.com/alvi26t

Паб The George Inn в графстве Кент в Великобритании, который давно привлекает любителей паранормальных явлений, выставлен на аукцион. Об этом сообщает Metro.

Заведение расположено в деревне Стеллинг-Миннис недалеко от Кентербери. По словам посетителей, возле здания на протяжении многих лет слышен приглушенный стук копыт. Некоторые местные жители связывают эти звуки с четырьмя рыцарями, которые расправились с архиепископом Томасом Бекетом в Кентерберийском соборе в 1170 году.

Кроме того, посетители рассказывали о фигуре человека в одежде XVIII века, которую якобы видели внутри заведения рядом с "призрачной черной собакой". Исследователи паранормальных явлений предполагают, что загадочная фигура может быть призраком бывшего владельца или постоянного посетителя.

Само здание было построено в XIX веке и имеет статус исторического памятника. Паб закрылся в 2026 году, стартовая цена за него составляет 320 тысяч фунтов стерлингов.

Ранее в Нью-Йорке продали дом, в котором жил президент США Дональд Трамп. Дом возвел его отец в 1940 году, а в 1950-м, когда Трампу было 4 года, семья переехала в другое здание. В 2025 году дом купил девелопер Томми Лин. Окончательная цена собственности и личность нового владельца неизвестны.

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