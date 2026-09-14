Генсек НАТО Рютте отказался раскрыть секретные варианты противодействия РФ

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Североатлантический альянс располагает различными вариантами противодействия России, однако раскрывать их все не намерен, заявил генеральный секретарь НАТО Марк Рютте.

"Мы просто не можем всегда рассказывать вам, в чем они заключаются. Поэтому некоторые из них будут публичными, а некоторые нет", – цитирует его РИА Новости.

По словам Рютте, одним из таких направлений является наращивание поддержки Украины. Генсек призвал страны – участницы организации активнее помогать Киеву.

Ранее представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что отношения Европы и России почти вернулись к состоянию холодной войны. При этом ситуация так сложилась не по инициативе Москвы, подчеркнул он.

По словам Пескова, европейские политики своими действиями практически заморозили взаимодействие с Россией.