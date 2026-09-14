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14 сентября, 20:12

Экономика

Стратегический резерв нефти США обновил минимум с ноября 1982 года

Фото: depositphotos/ssuaphoto

Стратегический резерв нефти США сократился до 285 миллионов баррелей по итогам недели, завершившейся 11 сентября. Это минимальный уровень с ноября 1982 года, сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство энергетики страны.

Как следует из данных ведомства, ниже показатель опускался только на неделе, завершившейся 5 ноября 1982 года, когда он составлял 284,906 миллиона баррелей.

Таким образом, текущий объем запасов стал самым низким за более чем 40 лет.

Ранее цена ноябрьского фьючерса на нефть Brent на торгах увеличилась на 2,8% и достигла 104,02 доллара за баррель. Рост цен произошел на фоне эскалации конфликта между США и Ираном, а также сообщения Саудовской Аравии о падении добычи сырой нефти в стране.

До этого в Германии был зафиксирован рекордный рост цен на бензин. В частности, 2 сентября литр бензина E10 в среднем по Германии стоил 2,215 евро, что превысило предыдущий рекорд марта 2022 года в 2,203 евро.

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