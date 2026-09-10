10 сентября, 18:08Политика
Иран отменил сбор в 10% для иностранных судов с нефтепродуктами
Фото: depositphotos/carloscastilla
В Иране временно отказались от взимания 10-процентного сбора с иностранных судов, которые возят нефтегазовую продукцию в страну и из нее. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на письмо вице-президента страны по правовым вопросам Маджида Ансари.
По данным агентства, решение приняли для привлечения иностранных перевозчиков и увеличения объемов морской транспортировки товаров через иранские порты.
Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США уничтожат и потопят нефтяные танкеры Ирана, если Тегеран продолжит наносить удары по американским военным кораблям.
До этого иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по американским судам в Ормузском проливе, называя их ответом на атаки США по иранским танкерам.