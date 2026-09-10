Иран отменил сбор в 10% для иностранных судов с нефтепродуктами

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В Иране временно отказались от взимания 10-процентного сбора с иностранных судов, которые возят нефтегазовую продукцию в страну и из нее. Об этом сообщило агентство Fars со ссылкой на письмо вице-президента страны по правовым вопросам Маджида Ансари.

По данным агентства, решение приняли для привлечения иностранных перевозчиков и увеличения объемов морской транспортировки товаров через иранские порты.

Ранее глава Пентагона Пит Хегсет заявлял, что США уничтожат и потопят нефтяные танкеры Ирана, если Тегеран продолжит наносить удары по американским военным кораблям.

До этого иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по американским судам в Ормузском проливе, называя их ответом на атаки США по иранским танкерам.