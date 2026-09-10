Житель Новгородской области получил 12 лет за попытку довести девочку до суицида

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Новгородский районный суд приговорил мужчину к 12 годам лишения свободы в исправительной колонии строгого режима за попытку довести несовершеннолетнюю девочку до суицида. Об этом сообщили в пресс-службе судов Новгородской области.

По версии следствия, жертву он выбрал в группе в соцсети "ВКонтакте", посвященной игре Minecraft, – ею стала девочка из Уфы. С апреля по ноябрь 2024 года подсудимый, будучи уверенным в своей анонимности, применял к подростку психическое насилие.

Он собирал в интернете информацию о девочке и ее семье, рассылал неограниченному кругу лиц порочащие сведения и фотографии самой школьницы и ее младшей сестры. За деньги он нанимал людей, которые расклеивали листовки рядом с ее домом, а также писал от ее имени циничные сообщения и угрозы с указанием адреса.

Кроме того, мужчина от имени отца девочки сообщил в полицию о якобы совершенном им убийстве матери. От имени потерпевшей он передавал ложные сведения о готовящихся взрывах в школах и торговом центре. Он создал сообщество от имени девочки, где публиковал видео с насилием над людьми и животными.

На протяжении всего этого времени подсудимый через соцсети требовал от девочки совершить самоубийство, обещая после этого прекратить свои действия. Однако мать школьницы вовремя остановила дочь.

Ранее в Германии задержали подозреваемого в подстрекательстве к убийству школьника в России. Фигурант создал минимум два онлайн-сообщества, объединявших приверженцев правоэкстремистской идеологии.

По мнению следователей, участники группировки могли целенаправленно искать на онлайн-площадках молодежь, чаще всего девушек. Путем манипуляций их принуждали в том числе к "членовредительству вплоть до самоубийства".