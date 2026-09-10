DPA: список из 160 целей нашли у подозреваемого в диверсиях на электроподстанциях в ФРГ

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Полиция Германии обнаружила блокнот с перечнем более чем 160 возможных целей для нападений у подозреваемого в организации серии диверсий на объектах электроэнергетики. Об этом сообщило агентство DPA со ссылкой на министра внутренних дел федеральной земли Северный Рейн – Вестфалия Герберта Ройля.

В расследовании преступлений участвуют более 1,7 тысячи сотрудников полиции. Патруль заметил тропу около населенного пункта Вайсвайлер, рядом от которой подозреваемый разместил палатку. При задержании он не сопротивлялся. При обыске в его фургоне и нашли блокнот с записями, сказал Ройль на заседании комитета по внутренним делам земельного парламента.

Он также дал комментарий по поводу мотивов злоумышленника, который ранее отправил журналистам письмо с критикой климатической и энергетической политики страны. По словам министра, злоумышленник, вероятно, планировал нарушить работу электроподстанций и вызвать блэкаут.

В начале сентября немецкие правоохранители обнаружили шесть пусковых устройств около электроподстанции, где до этого произошел сбой, в городе Бергхайм. Следствие считает, что находка предназначалась для заброса провода на линии электропередачи с помощью пиротехники.

Позднее был задержан 48-летний Даниэль Ф. При обыске в его квартире в Гевельсберге полицейские нашли взрывчатые вещества.