Движение закрыли на Кремлевской и Москворецкой набережных

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин

Движение транспорта временно закрыли на Кремлевской и Москворецкой набережных в Москве. Об этом сообщает столичный Дептранс.

Ограничения также действуют на улице Знаменке и Большом Каменном мосту.

В связи с локальными перекрытиями возможно снижение средней скорости по городу. В частности, наиболее интенсивное движение наблюдается на Волоколамском шоссе по направлению в область, на улице Сущевский Вал в каждом направлении, на МКАД в районе Ленинградского шоссе.

Москвичам советуют для поездок выбрать городской транспорт. По возможности выезжать на авто следует после 20:00.

Ранее в Москве открыли новый съезд с Московского скоростного диаметра на Каширское шоссе. Эстакада с двумя полосами и длиной 800 метров частично расположена над путями МЦД-2.

Как отметил Сергей Собянин, за счет нового съезда перепробег автомобилей на этом участке станет почти в 2 раза меньше, а время съезда с МСД на Каширское шоссе сократится до 1 минуты.