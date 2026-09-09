Пульмонолог Овечкин: штамм туберкулеза EurA1.1 будет распространяться по России

Опасный штамм туберкулеза EurA1.1 попал на территорию РФ, сообщили зарубежные ученые. Однако российские эксперты заявили, что их открытие не является чем-то принципиально новым. Чем грозит заражение этим штаммом и как обезопасить себя, разбиралась Москва 24.

Лекарства не берут?

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Дарья Мясина

Штамм туберкулеза EurA1.1 появился в России, рассказали специалисты Дублинского городского университета в своей работе, опубликованной в научном журнале npj Antimicrobials and Resistance. По их словам, ранее его замечали на территории Белоруссии, где он впервые был найден в 2006 году.

В рамках своей работы специалисты изучили 1 362 генома микобактерий, включая 62 российских образца, взятых из открытых международных баз данных. Главная особенность EurA1.1 – устойчивость к лекарствам, которые обычно применяют при лечении туберкулеза. Штамм показывает резистентность даже к относительно новым препаратам, используемым при терапии устойчивых форм инфекции, пояснили ирландские специалисты.

Руководитель научного отдела микробиологии НМИЦ фтизиопульмонологии Минздрава РФ Анна Панова уточнила, что в России этот штамм выявляли в Псковской и Новгородской областях, а также в Карелии, сообщает газета "Известия".





Анна Панова руководитель научного отдела микробиологии НМИЦ фтизиопульмонологии Минздрава России Штамм EurA1.1 не является доминирующим среди других геновариантов микобактерии. Его выявление, прежде всего, связано с расширением диагностических возможностей лабораторий и внедрением генетических технологий.

Руководитель центра "Персонифицированная медицина" Казанского федерального университета Альберт Ризванов отметил в беседе с изданием, что прогнозировать дальнейшее распространение штамма пока сложно, но устойчивость к антибиотикам сама по себе не делает бактерию более заразной. Более того, EurA1.1 нельзя считать новым возбудителем, так как близкие варианты этой генетической линии были в России и ранее, утверждает специалист.

"Проблема в другом: человек может заразиться уже устойчивой бактерией, тогда стандартное лечение с самого начала будет работать хуже", – сказал эксперт.

Кроме того, в Центре имени Гамалеи создали препарат, который должен усилить уже имеющийся у человека иммунитет от заболевания и научить справляться в том числе со штаммом EurA1.1. Научный руководитель центра Александр Гинцбург рассказал журналистам, что третья фаза испытаний разработки уже позади.

По его словам, устойчивость бактерии к лекарствам не влияет на защитные свойства вакцины – они зависят от антигенного состава штамма, заложенного в препарат. Теоретически вакцина может помочь и тем, кто уже инфицирован, но только при неактивной форме болезни, заключил ученый.



Заболеваемость туберкулезом в России по итогам 2025 года составила 23,9 на 100 тысяч населения, что вдвое ниже по сравнению с показателями десятилетней давности. Об этом РИА Новости сообщала главный внештатный фтизиатр Минздрава России Ирина Васильева. При этом смертность за тот же период снизилась примерно втрое: с 7,8 до 2,7 на 100 тысяч населения, подчеркнула специалист.



"Сложности в борьбе есть"

Штамм EurA1.1 достаточно широко распространен по миру, но в России пока не занимает доминирующего положения, подтвердил в разговоре с Москвой 24 врач-пульмонолог Вячеслав Овечкин.

Эксперт привел данные исследований, согласно которым EurA1.1 был выявлен у 6% заболевших в РФ. При этом штамм не является новым – это еще один из вариантов лекарственно-устойчивого туберкулеза, подчеркнул эксперт.





Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог Он будет распространяться и дальше, как и другие подобные штаммы. Определенные сложности в борьбе есть, но ничего уникального в этом отношении нет: те же ситуации, что и с другими штаммами, обладающими множественной лекарственной устойчивостью.

Под ней в данном случае имеется в виду устойчивость к противотуберкулезным препаратам, например к "Изониазиду", "Рифампицину", а также к фторхинолонам. Однако это не означает, что штамм неизлечим или смертелен в 100% случаев, пояснил эксперт.

"Лекарства есть, к тому же лечение патологии – комплексный процесс, включающий не только антибиотики, но и поддержание собственных сил организма, повышение иммунитета, коррекцию сопутствующих заболеваний, которые способны снижать защитные механизмы", – заявил Овечкин.

Если человек принимает препараты, угнетающие иммунитет, по возможности их дозу снижают или отменяют, чтобы организм активно включался в борьбу с возбудителем, добавил врач.

Овечкин уточнил, что основной метод профилактики туберкулеза – это вакцинация БЦЖ, которая ставится в роддоме по национальному календарю прививок. Повторно ее делают в возрасте 6–7 лет, если нет положительной туберкулиновой реакции.

"Для взрослых главный принцип – здоровый образ жизни: отказ от вредных привычек, полноценное питание, прогулки на свежем воздухе, поддержание иммунитета и своевременное лечение хронических бронхолегочных заболеваний", – пояснил он.

Если иммунитет крепкий, организм вполне способен справиться с возбудителем на начальной стадии, подчеркнул Овечкин.





Вячеслав Овечкин врач-пульмонолог Туберкулез – социальное заболевание, и даже если инфекция попала в организм, это не гарантирует развитие болезни: статистика показывает, что девять из десяти человек переносят заражение бессимптомно и излечиваются самостоятельно.

По его словам, симптомы на начальных этапах никак себя не проявляют – это "коварное заболевание". Поэтому основная рекомендация – не пренебрегать ежегодной флюорографией как основным методом профилактики, потому что очаг легочного туберкулеза может быть выявлен на рентгенологическом исследовании еще до появления любых признаков.

Овечкин подчеркнул, что современные цифровые флюорографы имеют минимальную лучевую нагрузку, сравнимую с фоновым излучением. При этом они обладают высоким уровнем детализации и позволяют выявить заболевание на самых ранних стадиях, когда его еще можно полностью вылечить и избежать серьезных последствий.

Без лечения же туберкулез может привести к смерти, поэтому пренебрегать профилактикой нельзя, резюмировал эксперт.

Кроме того, академик РАН, заместитель президента Российской академии образования Геннадий Онищенко отметил, что российская система здравоохранения готова к угрозам и штамм EurA1.1. не приведет к серьезным последствиям.





Геннадий Онищенко академик РАН, заместитель президента Российской академии образования, академик РАН Проблема с туберкулезом в том, что это бактериальная инфекция и, прежде всего, антибиотикоустойчивая. И устойчивость к антибиотикам касается всех типов, подтипов и субтипов. Но давайте не бояться.

По его словам, проблема антибиотикорезистентности стоит остро во всем мире, поэтому важны профилактические меры, включая диспансеризацию и вакцинацию.

