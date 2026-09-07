Биолог Сафонов: кормление белок с рук рискует закончиться бешенством и столбняком

Более 500 россиян пострадали от укусов белок за последний год. По данным СМИ, нередко нападения происходили во время подкармливания зверьков. Как избежать укусов и каких еще с виду милых животных стоит опасаться – в материале Москвы 24.

Кормление с последствиями

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Максим Денисов​

Белки покусали свыше 500 россиян за последний год, сообщил телеграм-канал Mash. По данным СМИ, всему виной увеличение популяции этих грызунов: в стране уже насчитывается около 5,2 миллиона особей, и в ряде регионов численность растет. В то же время чаще всего нападения происходили из-за того, что люди подкармливали зверьков.

Журналисты утверждают, что больше всего укусов зафиксировали в Ставропольском крае – более 200. В Москве якобы пострадали свыше 100 человек, примерно столько же – в Санкт-Петербурге. В Новосибирской области за помощью обратились 97 пострадавших, а в Красноярске – 34. Причем в ряде ситуаций жертвами стали дети.

Ранее издание "КП-Волгоград" сообщало, что россиянка попала в больницу после нападения белки на Мамаевом кургане, а жительница Сургута, по данным телеграм-канала SHOT, проходила трехмесячный курс вакцинации от бешенства после укуса животного во время велопрогулки.

При этом скрытая угроза исходит не только от этих зверьков. Ранее в соцсетях набрала популярность история девушки, которой пришлось пройти курс вакцинации после укола об иголку ежа. В травмпункте ей назначили прививки от столбняка и бешенства. После первой инъекции у нее возникли осложнения – боль в спине, температура, озноб, но врачи связали это с реакцией на препарат. Последующие три месяца она соблюдала график вакцинации, перенося уколы легче.

"Может укусить не со зла"

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Лидия Широнина​

Биолог Дмитрий Сафонов в разговоре с Москвой 24 пояснил, что в условиях города и близости людей белки стали почти ручными в некоторых зонах, что создает иллюзию безопасности.

"Сами по себе белки не агрессивны: это пугливые, осторожные звери, которые в естественной среде предпочитают держаться подальше от человека", – отметил он.

При этом эксперт категорически не рекомендовал кормить зверьков с рук. Помимо прямого риска укуса, это меняет их естественное поведение.





Дмитрий Сафонов биолог Животные привыкают к тому, что человек – источник пищи, перестают самостоятельно добывать корм и теряют природную осторожность. Они начинают требовать еду, подбегают вплотную, запрыгивают на руки, в сумки, на плечи. В таком состоянии белка может укусить не со зла, а просто от нетерпения – например, если вы долго достаете угощение.

Кроме того, белки перестают добывать естественную пищу и теряют навыки выживания. К тому же люди часто дают то, что для них вредно: это вызывает серьезные проблемы с желудочно-кишечным трактом, которые могут привести к гибели.

"Лучше вообще не кормить диких животных, но в крайних случаях (например, зимой при сильных морозах, когда пищи мало) можно положить угощение на землю или в специальную кормушку. Ни в коем случае не с рук, не приближаясь слишком близко, не пытаясь погладить", – добавил Сафонов.

По его словам, корм должен быть правильным: например, сырые несоленые орехи (фундук, грецкие, кедровые), сырые семечки подсолнуха или тыквы, сушеные яблоки, морковь, немного свежих овощей. Нельзя давать хлеб, сладости, соленое и жареное, а также миндаль – он для белок ядовит. Арахис, в свою очередь, может вызывать аллергию, пояснил биолог.

Россыпь болячек

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Евгений Самарин​

Главная опасность укуса лесными животными – вирус бешенства. У белок он встречается реже, чем, например, у ежей или лис, но исключать его нельзя, отметил Дмитрий Сафонов.

"Вирус передается со слюной, и без своевременной вакцинации болезнь в 100 процентах случаев приводит к летальному исходу. Инкубационный период может длиться от нескольких дней до нескольких месяцев, и чем ближе укус к голове, тем быстрее развивается болезнь", – отметил биолог.

Даже если белка выглядит здоровой, риск остается: животное может быть носителем, не проявляя внешних симптомов, пояснил специалист.





Дмитрий Сафонов биолог Кроме того, звери переносят бактериальные инфекции: в полости рта у грызунов обитает множество микроорганизмов, которые при укусе могут вызвать местное нагноение, абсцесс, а в тяжелых случаях – флегмону, которая потребует серьезного хирургического вмешательства.

Не исключен и столбняк – тяжелое заболевание, поражающее нервную систему, которое без экстренной профилактики также может быть смертельным.

Кроме того, эксперт напомнил, что белки являются переносчиками паразитов, включая иксодовых клещей, которые могут оказаться носителями клещевого энцефалита и боррелиоза. В Московской области энцефалит встречается реже, чем в других регионах, но полностью эксперт его не исключил.

"Через слюну или при контакте с шерстью есть риск заразиться грибковыми заболеваниями, например стригущим лишаем. Поэтому укус белки – это не просто царапина, а реальный повод обратиться в травмпункт, причем в тот же день, без задержек", – добавил Сафонов.

Он перечислил настораживающие признаки, по которым можно заподозрить, что животное больное: вялость, апатия, шаткая походка, судороги, обильное слюнотечение, пена изо рта.





Дмитрий Сафонов биолог Самый тревожный сигнал – неадекватное поведение. Например, когда зверь не убегает, а сам идет к людям – это одна из форм проявления бешенства.

У этого состояния есть две формы: агрессивная – когда животное бросается на все, что движется, и тихая – когда выглядит вялым, ручным, не сопротивляется. Каждая смертельно опасна, но тихая особенно коварна – человек может решить, что животное ручное, попытается его погладить или покормить с рук. Это прямой путь к укусу и заражению, резюмировал специалист.

