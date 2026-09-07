Сергей Собянин подвел итоги ежегодного конкурса "Московские мастера"

Фото: портал мэра и правительства Москвы

В столице подвели итоги ежегодного конкурса профессионального мастерства "Московские мастера". Победителями и призерами стали 126 специалистов из разных отраслей – от промышленности и строительства до здравоохранения и культуры, рассказал Сергей Собянин в своем канале в МАХ.

Впервые в этом году к участию в конкурсе допустили проводников пассажирских вагонов и акушерок. Соревнования включают несколько этапов: вначале отбор происходит среди сотрудников организаций, затем лучшие представляют свои компании на региональных или профильных конкурсах. Победители финального тура удостаиваются звания "Московский мастер".

Лауреаты и призеры получают гранты от правительства Москвы – от 150 до 300 тысяч рублей. В этом году средний возраст финалистов – 35 лет. Самый молодой лауреат – 19-летний монтажник радиоаппаратуры Федор Новиков, а самый опытный – 65-летний токарь-универсал Шамиль Сайпудинов.

Многие финалисты выросли в трудовых династиях. Например, победу в номинации "Мастер производственного обучения" завоевала Анна Старкова, чья педагогическая династия берет начало в 1945 году.

Собянин подчеркнул, что труд рабочих сегодня особенно востребован, а конкурс помогает повышать престиж рабочих профессий и поддерживать профессиональное развитие специалистов.

Ранее начался прием заявок на ежегодную премию правительства Москвы в области туризма и гостеприимства "Путеводная звезда". В 2026-м награды будут вручать в 36 номинациях, причем половина из них (18) введена впервые. Заявки принимают до 9 октября, а итоги огласят в декабре. Учитываться будет работа участников за период с 1 июля 2025 по 1 сентября 2026 года.