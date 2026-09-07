Эксперт Одинцов назвал минимальными шансы на выживание пропавших в КБР альпинистов

Одиннадцать человек погибли при сходе лавины с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии, который произошел 6 сентября. Всего в группе было 33 альпиниста, и судьба многих из них остается неизвестной. Все подробности спасательной операции – в материале Москвы 24.

Поиски продолжаются

Сход лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР) произошел вечером 6 сентября. На маршруте в этот момент оказалась группа из 33 альпинистов.

По данным телеграм-канала Baza, причиной стал камнепад, спровоцированный сильным ураганным ветром. Однако в региональном МЧС эту версию не подтвердили, сообщив РИА Новости, что со склона сошла только снежная масса.

По последним данным, погибли 11 человек, еще 10 смогли спуститься самостоятельно, а 6 пострадали и доставлены в медучреждения. Судьба еще 6 человек остается неизвестной.

Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил руководителю регионального Минздрава Рустаму Калибатову держать на контроле оказание помощи выжившим.





Казбек Коков глава Кабардино-Балкарии Приношу самые глубокие соболезнования семьям погибших, пострадавшим – скорейшего восстановления.

По данным МЧС, к поискам пропавших альпинистов привлечены более 50 человек, которым поддержку с воздуха оказывают вертолеты. Работы серьезно осложняет тяжелый горный рельеф и сохраняющаяся лавинная опасность. В регионе действует штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с, в горах возможен сход селей малого объема.

Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности (293 УК РФ).



Мижирги – седьмая по высоте вершина Кавказа, которая достигает примерно 5 тысяч метров. Проложенные туда альпинистские маршруты относятся к категории сложности 4Б и выше. Мижирги входит в число 10 высочайших вершин в стране, за покорение которых альпинист получает престижное звание "Снежный барс России".



"Опытные, серьезные люди"

В пострадавшей группе были собраны не туристы, а представители силовых ведомств и пограничной службы, которые проходили плановые сборы и отрабатывали навыки работы на ледовом рельефе под руководством опытных гражданских инструкторов. Об этом в беседе с изданием "Коммерсант" рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.

"С ними работают достаточно опытные, серьезные люди. И квалификация, и уровень подготовки, и само мероприятие организовано с учетом всех возможных вещей", – подчеркнул он.





Александр Яковенко председатель комиссии по классическому альпинизму ФАР Это не работа на альпинистском маршруте, куда они полезли делать что-то опасное. Это нормальная работа. Просто со склона свалилась огромная масса льда и снега.

По словам эксперта, участники разбили палаточный лагерь и выходили на несколько дней для отработки техники передвижения по ледовому рельефу и организации страховки.

"Позанимавшись, они должны были вернуться в стационарный лагерь", – добавил он.

В ФАР также выразили непонимание в связи с возбуждением уголовного дела о халатности. По словам Яковенко, в рамках проведения подобных сборов все было сделано правильно.

Также представитель организации рассказал журналистам, что среди погибших – петербуржец Альберт Изотов, который был членом региональной Федерации альпинизма и гражданским инструктором на сборах. Ранее в составе команды он проходил маршрут категории 5Б на Восточную Мижирги и становился призером чемпионата Санкт-Петербурга. В 2018 году Изотов руководил группой, совершившей восхождение на Кундюм-Мижирги высотой 4,5 тысячи метров по маршруту категории 3Б.

Президент Федерации альпинизма КБР Абдулхалим Ольмезов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что задействованные в спасательной операции силы тоже работают с риском для себя из-за плохой погоды. По его словам, ущелье называют малыми Гималаями из-за высокой опасности схода лавин, маршруты там посещают редко. Также в районе много висячих ледников, и пока невозможно однозначно определить, что именно обрушилось на группу, добавил Ольмезов.

Альпинист Александр Одинцов в беседе с изданием "Абзац" оценил шансы на спасение пропавших без вести как минимальные.





Александр Одинцов альпинист Если вы видели видео, то представляете, какая там масса. Ко всему прочему, она могла упасть на снежную подложку уже внизу и сдвинуть ее со всеми вытекающими отсюда последствиями. Шансы минимальные. Разве что если кто-то успел в трещину прыгнуть.

По его мнению, это была не просто лавина, а ледовый обвал, который может произойти в любое время года и при любой погоде. Однако подобные явления обязана прогнозировать специальная гляциологическая служба, которая в стране находится "в плачевном состоянии". Более того, такие события можно спровоцировать управляемыми методами и заранее убрать людей из опасной зоны, чтобы никто не пострадал, добавил Одинцов.

