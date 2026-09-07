Эксперт Одинцов назвал минимальными шансы на выживание пропавших в КБР альпинистов

Одиннадцать человек погибли при сходе лавины с горы Мижирги в Кабардино-Балкарии, который произошел 6 сентября. Всего в группе было 33 альпиниста, и судьба многих из них остается неизвестной. Все подробности спасательной операции – в материале Москвы 24.
Поиски продолжаются
Сход лавины с горы Мижирги в Безенгийском ущелье Кабардино-Балкарии (КБР) произошел вечером 6 сентября. На маршруте в этот момент оказалась группа из 33 альпинистов.
По данным телеграм-канала Baza, причиной стал камнепад, спровоцированный сильным ураганным ветром. Однако в региональном МЧС эту версию не подтвердили, сообщив РИА Новости, что со склона сошла только снежная масса.
По последним данным, погибли 11 человек, еще 10 смогли спуститься самостоятельно, а 6 пострадали и доставлены в медучреждения. Судьба еще 6 человек остается неизвестной.
Глава Кабардино-Балкарии Казбек Коков поручил руководителю регионального Минздрава Рустаму Калибатову держать на контроле оказание помощи выжившим.
По данным МЧС, к поискам пропавших альпинистов привлечены более 50 человек, которым поддержку с воздуха оказывают вертолеты. Работы серьезно осложняет тяжелый горный рельеф и сохраняющаяся лавинная опасность. В регионе действует штормовое предупреждение: ожидаются сильные дожди, грозы, град и порывы ветра до 25 м/с, в горах возможен сход селей малого объема.
Следственный комитет России возбудил уголовное дело по статье о халатности (293 УК РФ).
"Опытные, серьезные люди"
В пострадавшей группе были собраны не туристы, а представители силовых ведомств и пограничной службы, которые проходили плановые сборы и отрабатывали навыки работы на ледовом рельефе под руководством опытных гражданских инструкторов. Об этом в беседе с изданием "Коммерсант" рассказал председатель комиссии по классическому альпинизму Федерации альпинизма России (ФАР) Александр Яковенко.
"С ними работают достаточно опытные, серьезные люди. И квалификация, и уровень подготовки, и само мероприятие организовано с учетом всех возможных вещей", – подчеркнул он.
По словам эксперта, участники разбили палаточный лагерь и выходили на несколько дней для отработки техники передвижения по ледовому рельефу и организации страховки.
"Позанимавшись, они должны были вернуться в стационарный лагерь", – добавил он.
В ФАР также выразили непонимание в связи с возбуждением уголовного дела о халатности. По словам Яковенко, в рамках проведения подобных сборов все было сделано правильно.
Также представитель организации рассказал журналистам, что среди погибших – петербуржец Альберт Изотов, который был членом региональной Федерации альпинизма и гражданским инструктором на сборах. Ранее в составе команды он проходил маршрут категории 5Б на Восточную Мижирги и становился призером чемпионата Санкт-Петербурга. В 2018 году Изотов руководил группой, совершившей восхождение на Кундюм-Мижирги высотой 4,5 тысячи метров по маршруту категории 3Б.
Президент Федерации альпинизма КБР Абдулхалим Ольмезов в беседе с РИА Новости подчеркнул, что задействованные в спасательной операции силы тоже работают с риском для себя из-за плохой погоды. По его словам, ущелье называют малыми Гималаями из-за высокой опасности схода лавин, маршруты там посещают редко. Также в районе много висячих ледников, и пока невозможно однозначно определить, что именно обрушилось на группу, добавил Ольмезов.
Альпинист Александр Одинцов в беседе с изданием "Абзац" оценил шансы на спасение пропавших без вести как минимальные.
По его мнению, это была не просто лавина, а ледовый обвал, который может произойти в любое время года и при любой погоде. Однако подобные явления обязана прогнозировать специальная гляциологическая служба, которая в стране находится "в плачевном состоянии". Более того, такие события можно спровоцировать управляемыми методами и заранее убрать людей из опасной зоны, чтобы никто не пострадал, добавил Одинцов.