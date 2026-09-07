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07 сентября, 15:19

Происшествия

Четыре человека пострадали в массовом ДТП в Башкирии

Фото: depositphotos/svedoliver

Четыре человека, в том числе беременная женщина и ребенок, пострадали в аварии с четырьмя автомобилями в Стерлитамакском районе Башкирии. Об этом сообщила "Газета.ру" со ссылкой на министра здравоохранения республики Айрата Рахматуллина.

По его словам, после ДТП всех пострадавших доставили в городскую больницу. Состояние беременной врачи оценивают как удовлетворительное.

Остальным участникам аварии также оказали медицинскую помощь, после чего их отпустили домой.

Ранее сообщалось о ДТП на внутренней стороне 76-го километра МКАД после развязки с Ленинградским шоссе. Там столкнулись несколько машин и мотоциклист. В результате столкновения пострадал байкер. Из-за ДТП движение было затруднено на семь километров. Причины и обстоятельства аварии устанавливаются.

На 76-м километре МКАД столкнулись несколько машин и мотоцикл

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