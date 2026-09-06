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06 сентября, 12:39

Происшествия

Грузовик столкнулся с электричкой во Владимирской области

Фото: МАХ/"УМВД России по Владимирской области"

Грузовик столкнулся с электричкой во Владимирской области, из-за чего с рельсов сошли два вагона. В результате водитель машины погиб, сообщила пресс-служба Московской железной дороги (МЖД).

По ее данным, инцидент произошел около станции Бельково. Водитель грузового автомобиля выехал на пути перед приближающимся электропоездом № 6429 Александров-1 – Орехово-Зуево. Машинист применил экстренное торможение, но расстояние было недостаточным, и столкновения избежать не удалось.

Среди пассажиров поезда и локомотивной бригады пострадавших нет.

В связи со случившимся поезд Александров-1 – Орехово отменен, а движение составов на участке аварии приостановлено.

В ОАО "РЖД" создан штаб для координации работы по ликвидации последствий инцидента.

Ранее сход 13 порожних вагонов без опрокидывания возник на перегоне Кошурниково – Путевой пост в Красноярском крае. О пострадавших информация не поступала. Правоохранители начали доследственную проверку по факту нарушения правил безопасности движения и эксплуатации железнодорожного транспорта.

ДТП с участием поезда и бензовоза произошло в Мордовии

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