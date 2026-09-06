Сергей Собянин рассказал о стратегии развития Москвы на ближайшие годы

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Сергей Собянин рассказал о ключевых направлениях развития столицы на ближайшие 5-10 лет и более длительную перспективу. Своими планами он поделился в День города, когда Москве исполнилось 879 лет, в личном блоге.

По словам Собянина, Москва должна сохранять статус передового глобального города с развитой экономикой и инновационной промышленностью, где создаются новые знания и технологии.

"Москва – город комфорта и высоких стандартов качества жизни для 13 миллионов москвичей", – написал мэр.

Одновременно столица, по его мнению, должна оставаться мировым культурным и туристическим центром, площадкой для развития креативной экономики и центром притяжения для миллионов людей. Собянин также отметил роль Москвы как опоры страны: столичные стандарты качества жизни распространяются в других регионах, а сама столица перенимает лучшие практики из российских городов и сел.

Одним из ключевых направлений станет развитие транспорта. На уровне районов город продолжит реализовывать концепцию "15-минутного города", при которой необходимые для повседневной жизни объекты должны находиться в шаговой доступности. В масштабах столицы планируется построить более 30 новых станций метро в ближайшие 5-6 лет.

Продолжится и развитие транспорта за пределами Москвы. Линии МЦД планируется продлевать до крупных городов соседних регионов, а строительство первой линии ВСМ Москва – Санкт-Петербург должно сформировать новую транспортную реальность для 40 млн жителей Центральной и Северо-Западной агломераций.

При этом московский транспорт должен становиться экологичнее, комфортнее и гибче. Для этого предусмотрены тысячи новых электробусов и зарядных станций для электромобилей, сотни новых поездов метро и МЦД, а также развитие инновационных способов оплаты, такси, каршеринга и средств индивидуальной мобильности. Расширение пешеходной сети должно помочь горожанам совмещать необходимую физическую активность с повседневными делами.

Отдельный блок стратегии связан с промышленностью и инновациями. Собянин назвал этот процесс "новой индустриализацией Москвы". Для горожан это означает создание качественных рабочих мест, для города – дополнительные поступления в бюджет и новые точки экономического роста, а для страны – технологическое лидерство и суверенитет.

Сейчас в Москве насчитывается более 13 миллионов квадратных метров современных промышленных площадей. К 2030 году их площадь практически удвоится и превысит 25 миллионов квадратных метров.

В градостроительной политике столица будет делать ставку на сбалансированное развитие и создание комфортной среды на много поколений вперед. На уровне районов это предполагает дальнейшее развитие принципов "15-минутного города", где рядом с жильем доступны детские сады, школы, медицина, магазины, повседневные услуги, места для отдыха и досуга, а также рабочие места.

На уровне города Москва продолжит создавать новые центры экономической активности. Каждый из них должен объединять крупный транспортный узел, тысячи рабочих мест для квалифицированных специалистов, инновационные производства и качественные услуги. В числе таких территорий Собянин назвал Мневниковскую пойму, ЗИЛ, Рублево-Архангельское и Южный порт.

Совокупность этих проектов, по словам мэра, должна привести к появлению нового качества городской среды, развитию экономики и расширению возможностей для жителей.

"В Москве не должно быть места типовой застройке. Высокие требования к архитектуре будут предъявляться ко всем проектам – от крупных деловых кварталов до небольших объектов городской инфраструктуры", – добавил мэр.

Абсолютным приоритетом Собянин назвал выполнение программы реновации.

Еще одним постоянным направлением останется благоустройство. На уровне районов речь идет о дальнейшем повышении комфорта дворов и парков, а в масштабах города – о бережной реставрации памятников архитектуры, восстановлении исторических парков и создании новых общественных пространств.

Среди примеров такой работы мэр привел усадьбу Останкино, музей-заповедник "Коломенское" и кинопарк "Москино". Отдельно он отметил необходимость увеличивать количество деревьев, особенно на крупных улицах и магистралях.

Для дальнейшего роста экономики и строительства жилья потребуется и развитие инфраструктуры. В частности, город планирует увеличивать собственную генерацию и расширять сети, чтобы нарастить поставки электроэнергии в Москву.

Важной частью стратегии Собянин назвал развитие здравоохранения. Москва должна сохранить статус города здоровья, где качественная медицинская помощь остается доступной и комфортной для каждого жителя. На районном уровне это предполагает возможность получать необходимую повседневную помощь в своей поликлинике.

В стационарной медицине будет формироваться новый каркас из крупных многопрофильных больниц с сильными медицинскими командами, современным оборудованием и уникальными центрами компетенций. Отдельной составляющей нового стандарта должна стать "исцеляющая среда" – светлые, комфортные и продуманные пространства, которые помогают снизить стресс и восстановиться.

Среди примеров уже созданных или развиваемых объектов Собянин назвал Коммунарку, новый комплекс Детской больницы святого Владимира и новую Онкологическую больницу № 62 в Сколково. В дальнейшем список пополнят новые комплексы НИИ имени Н. В. Склифосовского и больницы № 52, а также новая детская больница.

Москва также продолжит развивать медицинские сервисы на основе искусственного интеллекта. Речь идет о "умных" помощниках врачей для постановки более точных диагнозов, системах компьютерного зрения для автоматической расшифровки результатов лучевых исследований, а также проактивном выявлении и профилактике наиболее опасных заболеваний.

Отдельное направление стратегии – социальная поддержка и услуги для людей разных возрастов. Для каждого человека это должна быть возможность получить необходимую помощь в конкретной жизненной ситуации: социальное обслуживание на дому, поддержку при сложных семейных обстоятельствах, навыки самостоятельной жизни для детей-сирот или комфортные условия проживания в социальных учреждениях.

На уровне районов Собянин отметил развитие учреждений дополнительного образования для детей и центров московского долголетия. В масштабах города социальные выплаты, пособия и другие необходимые услуги должны предоставляться максимально быстро и удобно через портал mos.ru и центры "Мои документы".

Москва также продолжит участвовать в создании комплексной системы поддержки и реабилитации участников СВО и членов их семей.

Еще одной стратегической задачей мэр назвал обеспечение москвичей качественным образованием мирового уровня. Для семей это означает возможность отдать ребенка в хороший детский сад или школу рядом с домом. Город продолжит реконструировать существующие школьные здания и строить новые школы и детские сады.

Для выпускников система образования должна давать возможность еще во время учебы определиться с будущей профессией, пройти профильную подготовку, получить первый практический опыт и поступить в выбранный колледж или вуз.

На уровне города это также должно помочь решить проблему обеспечения экономики квалифицированными кадрами, прежде всего специалистами среднего звена. Для этого планируется завершить обновление действующих колледжей и построить семь инновационных учреждений для подготовки специалистов по перспективным и востребованным направлениям.

На уровне страны Москва продолжит развивать сервисы Московской электронной школы. Их внедрение в регионах должно расширить возможности для школьников по всей России получать качественное образование.

Еще одной задачей столицы Собянин назвал укрепление ее роли мирового центра культуры и туризма. Для москвичей это означает доступные возможности для отдыха и досуга рядом с домом – в парках, на фестивальных площадках, в библиотеках и культурных центрах.

Люди творческих профессий должны получать больше возможностей для реализации своего таланта, а любители искусства - доступ к спектаклям, выставкам, концертам и кино мирового уровня. Для жителей других регионов России и зарубежных гостей Москва должна оставаться привлекательным местом для путешествий и отдыха.

"Стратегия развития Москвы – это не декларация, а цели, которые нам с вами по плечу", – заявил Собянин.

Он подчеркнул, что реализовывать их город будет вместе с президентом и всей страной.

Ранее Москва отметила свое 879-летие. Город украсили более 3,5 тысячи флагов и конструкций, а Владимир Путин и Сергей Собянин открыли первый участок Рублево-Архангельской линии метро, юбилейный вокзал Серп и Молот на МЦД-4, стадион "Торпедо" и третью очередь "Острова мечты". Президент подписал указ о присвоении Собянину звания Героя труда, назвав Москву "душой и локомотивом" страны.