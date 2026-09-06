Хегсет пригрозил уничтожить нефтяные танкеры Ирана при ударах по кораблям США

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США уничтожат и потопят нефтяные танкеры Ирана, если Тегеран продолжит наносить удары по американским военным кораблям. Об этом заявил глава Пентагона Пит Хегсет в публикации Х.

По словам главы Пентагона, иранский танкерный флот находится в "беззащитном положении". Хегсет отметил, что у Тегерана нет военно-морских и военно-воздушных сил, способных обеспечить защиту этих судов.

Ранее иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР) нанес ракетные удары по американским судам в Ормузском проливе, называя их ответом на атаки США по иранским танкерам. Позднее КСИР сообщил о новом ударе, на этот раз баллистическими ракетами поражены авианосец и эсминец ВМС США.

Тегеран объяснил это тем, что американские корабли блокировали иранское судоходство. Поврежденные суда, по данным Ирана, покинули зону конфликта.