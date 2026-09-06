В Китае одобрили первое лекарство, разработанное с помощью ИИ

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Китайские власти одобрили для выхода на рынок первый в стране препарат от COVID-19, созданный с использованием технологий искусственного интеллекта. Mprosevir предназначен для лечения взрослых с легкой и средней формами заболевания, сообщили в Университете Сиху.

Препарат разработали специалисты вуза совместно с связанными с ним научными и фармацевтическими организациями. Его действующее вещество подавляет работу вирусного фермента 3CLpro, который необходим SARS-CoV-2 для размножения.

При поиске подходящей молекулы исследователи использовали ДНК-кодируемую библиотеку соединений. Она позволила одновременно изучить около 49 миллиардов потенциальных лекарственных соединений и отобрать более 100 наиболее перспективных вариантов.

После этого ученые подключили модели искусственного интеллекта для дальнейшего отбора. Результаты лабораторных исследований объединили с возможностями ИИ, чтобы оптимизировать молекулу и определить наиболее перспективное соединение.

Ранее компания OpenAI представила новую модель искусственного интеллекта GPT-6 Astra, назвав ее самой мощной и функциональной в истории. Она ориентирована на работу с компьютерами и браузерами, способна выполнять задачи с высокой скоростью и безопасностью.