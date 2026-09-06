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06 сентября, 09:34

Происшествия

Суд в Египте приговорил телеведущую к смертной казни по делу о наркотиках

Фото: instagram.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ)/sara_khaliifa

Уголовный суд Каира приговорил египетскую телеведущую и продюсера Сару Халифу, а также 11 других обвиняемых к смертной казни по обвинению в производстве наркотиков. Об этом сообщила газета "Аль-Ахрам".

Всего по делу проходили 28 человек. Девятерых фигурантов суд приговорил к пожизненному заключению, семерых оправдал. Приговор был оглашен в присутствии обвиняемых и вынесен единогласно коллегией судей после получения заключения верховного муфтия республики.

Следствие установило, что осужденные создали преступную организацию, которая занималась ввозом из-за границы сырья и производством синтетических наркотиков. Роли между участниками были распределены: одни отвечали за закупку сырья, другие – за изготовление и распространение. Наркотики хранили и производили в жилом доме.

В ходе расследования правоохранители изъяли более 750 килограммов веществ и сырья для их производства.

Ранее министерство юстиции США объявило о включении расстрела в список способов казни. Ведомство объявило об упрощении ряда процедур, связанных с исполнением смертных приговоров. Уточняется, что это необходимо для ускорения дел со смертными приговорами.

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