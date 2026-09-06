Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 сентября, 08:34

Политика
Главная / Новости /

Financial Times: рейтинг одобрения Трампа достиг антирекорда

Рейтинг одобрения Трампа достиг антирекорда

Фото: whitehouse.gov

Только 33% американских избирателей одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США. Это минимальный показатель, сообщает Financial Times по итогам опроса.

Месяцем ранее работу главы Белого дома поддерживали 35% респондентов. Среди избирателей-республиканцев уровень одобрения также достиг антирекордного значения, опустившись до 72%.

Наиболее критично участники исследования оценили экономическую и торговую политику администрации. Две трети опрошенных считают, что экономика США развивается в неправильном направлении, а 57% заявили, что действия администрации негативно сказались на их финансовом положении. Большинство респондентов также выступили против введенных Трампом пошлин, связав их с ростом стоимости жизни.

Отдельно участники опроса оценили последствия торговых мер в отношении Канады. 56% выразили недовольство последними пошлинами и опасение, что они приведут к дальнейшему повышению потребительских цен.

Снижение поддержки Трампа может отразиться и на позициях республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс. По данным FT, 46% опрошенных считают, что президент осложняет партии подготовку к выборам, а 47% не готовы голосовать за кандидата, которого публично поддержит Трамп.

Ранее Трамп представил собственный рейтинг американских президентов, распределив их по шести категориям: от "Величайших" до "Неудачников". В высшую группу политик включил исключительно себя. Примечательно, что в списке отсутствуют такие значимые фигуры, как Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр и Джон Кеннеди.

Читайте также


политиказа рубежом

Россияне пожаловались на осложнения у кошек после вакцин?

Владельцы кошек бьют тревогу из-за вакцины "Мультифел"

У животных начинается рвота, высокая температура, отказ от еды, а некоторые даже гибнут

Читать
закрыть

Как провести День города рядом с домом?

В Ново-Переделкине праздник отметят концертами

В парке "70-летия Победы" пройдут открытые тренировки

Читать
закрыть

Почему в России не прижились личные бренды звезд?

Когда покупатель видит знакомое лицо, которому доверяет, у него возникает интерес – он хочет попробовать

Однако, когда продукт выходит на рынок, он попадает на полки рядом с десятками других марок

Читать
закрыть

Как питание может повлиять на здоровье школьников?

Дефицит витамина D, а также йода и кальция массово диагностируется у современных школьников

Недавно произошли изменения: в меню школьных столовых добавлено больше рыбных продуктов

Читать
закрыть

Россияне начали отбеливать зубы древесными палочками

Мисвак, или сивак, как их еще называют, эффективны в отбеливании

Читать
закрыть

Когда в Подмосковье завершится сбор грибов?

Грибы растут, пока держится тепло и в лесу достаточно влаги

Читать
закрыть

Пользователи Сети начали массово ломать карьеры хейтерам

Потерпевший может обратиться в прокуратуру, после чего возбудят дело и наложат на обидчика штраф

Читать
закрыть

Как склады Ozon в Казахстане повиляют на доставку и цены на рынке?

Эксперты уверены: длительность доставки увеличится, а стоимость не изменится

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика