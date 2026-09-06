Financial Times: рейтинг одобрения Трампа достиг антирекорда

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Только 33% американских избирателей одобряют работу Дональда Трампа на посту президента США. Это минимальный показатель, сообщает Financial Times по итогам опроса.

Месяцем ранее работу главы Белого дома поддерживали 35% респондентов. Среди избирателей-республиканцев уровень одобрения также достиг антирекордного значения, опустившись до 72%.

Наиболее критично участники исследования оценили экономическую и торговую политику администрации. Две трети опрошенных считают, что экономика США развивается в неправильном направлении, а 57% заявили, что действия администрации негативно сказались на их финансовом положении. Большинство респондентов также выступили против введенных Трампом пошлин, связав их с ростом стоимости жизни.

Отдельно участники опроса оценили последствия торговых мер в отношении Канады. 56% выразили недовольство последними пошлинами и опасение, что они приведут к дальнейшему повышению потребительских цен.

Снижение поддержки Трампа может отразиться и на позициях республиканцев перед промежуточными выборами в Конгресс. По данным FT, 46% опрошенных считают, что президент осложняет партии подготовку к выборам, а 47% не готовы голосовать за кандидата, которого публично поддержит Трамп.

Ранее Трамп представил собственный рейтинг американских президентов, распределив их по шести категориям: от "Величайших" до "Неудачников". В высшую группу политик включил исключительно себя. Примечательно, что в списке отсутствуют такие значимые фигуры, как Гарри Трумэн, Дуайт Эйзенхауэр и Джон Кеннеди.