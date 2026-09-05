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05 сентября, 23:37

Политика

КСИР заявил об ударах по трем судам США и трем танкерам в Ормузском проливе

Фото: 123RF.com/rarrarorro

Три судна США и три нефтяных танкера, которые следовали по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе, атакованы. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), текст которого цитирует гостелерадиокомпания Ирана.

В КСИР отметили, что атаки стали ответом на удары США по иранским танкерам.

Ранее два танкера в Ормузском проливе были подорваны на минах. После этого они загорелись. Уточняется, что у них не было одобрения со стороны Тегерана на проход через пролив.

До этого два человека погибли, еще двое пострадали в результате атаки американских беспилотников на иранский остров Ларак. Как сообщали СМИ, силы США ударили по двум ракетным установкам. В КСИР пообещали ответить на агрессивный акт нападения со стороны Соединенных Штатов и Израиля.

Пять судов прошли через Ормузский пролив за сутки

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