КСИР заявил об ударах по трем судам США и трем танкерам в Ормузском проливе

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Три судна США и три нефтяных танкера, которые следовали по несанкционированным маршрутам в Ормузском проливе, атакованы. Об этом говорится в заявлении Корпуса стражей исламской революции (КСИР), текст которого цитирует гостелерадиокомпания Ирана.

В КСИР отметили, что атаки стали ответом на удары США по иранским танкерам.

Ранее два танкера в Ормузском проливе были подорваны на минах. После этого они загорелись. Уточняется, что у них не было одобрения со стороны Тегерана на проход через пролив.

До этого два человека погибли, еще двое пострадали в результате атаки американских беспилотников на иранский остров Ларак. Как сообщали СМИ, силы США ударили по двум ракетным установкам. В КСИР пообещали ответить на агрессивный акт нападения со стороны Соединенных Штатов и Израиля.