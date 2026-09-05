Десять человек погибли при взрыве бензовоза в Иране

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Десять человек погибли при взрыве бензовоза в результате ДТП на западе Ирана. Об этом сообщил глава службы экстренной медицины и неотложной помощи университета медицинских наук провинции Курдистан Бабак Хедайи, передает IRIB.

Инцидент произошел на шоссе Сенендедж-Хамадан. На место аварии прибыли специалисты оперативных и пожарных служб.

Ранее пять россиян, в том числе несовершеннолетний, пострадали в результате ДТП с участием перронного автобуса в аэропорту Антальи. Предварительно, автобус, перевозивший людей от самолета до терминала, врезался в машину наземных служб авиагавани.

В автобусе находились свыше 200 пассажиров, которые прилетели авиакомпанией Turkish Airlines из Москвы. Врачи не выявили у них серьезных травм.

