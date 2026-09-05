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05 сентября, 19:57

Спорт

ЦСКА обыграл "Зенит" в матче чемпионата России по футболу

Фото: ТАСС/Валентин Егоршин

Московский ЦСКА одержал выездную победу над петербургским "Зенитом" со счетом 2:1 в матче седьмого тура Российской премьер-лиги (РПЛ). Об этом сообщает ТАСС.

В составе победителей дубль оформил Иван Обляков. У хозяев отличился Александр Соболев.

Из-за дисквалификации в игре не участвовал защитник "Зенита" Игорь Дивеев. Он получил красную карточку в матче шестого тура против воронежского "Факела".

После этой победы ЦСКА набрал 15 очков и поднялся на второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего "Краснодара" на 4 очка. "Зенит" с 12 очками занимает четвертую строчку, выше располагается "Спартак" (13 очков).

В следующем туре ЦСКА примет казанский "Рубин", а "Зенит" на своем поле сыграет с московским "Локомотивом". Обе встречи пройдут 12 сентября.

Ранее вратарь ПСЖ Матвей Сафонов, а также полузащитники "Галатасарая" Алексей Батраков и "Реал Сосьедад" Арсен Захарян попали в расширенный состав команды России по футболу на предстоящие сборы. Всего в списке 38 футболистов. В рамках сборов 29 сентября в Казани состоится матч между сборными России и Ирана.

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