Кортеж с Уиткоффом и Кушнером прибыл на территорию Кремля

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Кортеж со спецпосланником главы Белого дома Стивом Уиткоффом и зятем американского лидера Джаредом Кушнером прибыл на территорию Кремля. Об этом сообщает РИА Новости.

Там они должны будут встретиться с Владимиром Путиным.

Самолет американских переговорщиков ранее приземлился в столичном аэропорту Внуково. Там их встретил спецпредставитель президента РФ по инвестиционно-экономическому сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев.

Американский лидер Дональд Трамп сообщал, что Уиткофф и Кушнер привезут в Москву предложение по прекращению украинского конфликта. В свою очередь, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что они также посетят Киев в воскресенье, 6 сентября.

