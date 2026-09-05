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05 сентября, 16:36

Политика

Владимир Путин присвоил Виктору Зубкову звание Героя Труда России

Фото: ТАСС/Максим Константинов

Владимир Путин присвоил звание Героя Труда России бывшему премьер-министру, председателю совета директоров ПАО "Газпром" Виктору Зубкову. Соответствующий указ появился на официальном портале правовой информации.

Согласно тексту документа, звание присвоено "за особые заслуги перед государством, большой вклад в развитие газовой отрасли и многолетнюю добросовестную работу".

Ранее российский лидер также подписал указ о присвоении звания Героя труда Сергею Собянину. Награды мэр удостоился за особые заслуги в решении социально-экономических вопросов Москвы.

До этого президент присвоил орден "За доблестный труд" сотрудникам Московского института теплотехники (МИТ), который является одним из главных предприятий оборонно-промышленного комплекса страны. Награда была вручена Герою России, академику РАН, генеральному конструктору учреждения Юрию Соломонову.

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