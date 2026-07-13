Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

13 июля, 12:30

Наука

Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову

Фото: ТАСС/Роскосмос Медиа/Иван Тимошенко

Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" Кириллу Пескову. Указ президента РФ опубликован на портале, где размещаются нормативно-правовые акты.

Ранее российский лидер присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику-истребителю, участнику Великой Отечественной войны майору Николаю Терехину.

Награды Терехин был удостоен за мужество и героизм, которые проявил в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период ВОВ 1941–1945 годов. В частности, за время службы Терехин совершил около 250 боевых вылетов, а в воздушных боях сбил более 10 самолетов противника.

Кроме того, Путин присвоил орден "За доблестный труд" сотрудникам Московского института теплотехники (МИТ), который является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Награда была вручена Герою России, академику РАН, генеральному конструктору учреждения Юрию Соломонову.

Сотрудники МИТ внесли вклад в создание разных систем вооружения. Например, с середины 1950-х они начали разрабатывать образцы ракетного оружия с ядерными зарядами тактического назначения. Вместе с тем институт добился успехов в создании ракетных комплексов для РВСН и морских стратегических ядерных сил.

Герой России Казымов встретился с труженицами тыла в районе Митино

Читайте также


властьнаука

Считается ли употребление мармеладных червяков отклонением?

Специалисты уверены: подобный внешний вид товара отрицательно влияет на детский пищевой выбор

Читать
закрыть

Что обострение конфликта на Ближнем Востоке означает для РФ?

Эксперты уверены: главный риск – глобальная неопределенность

Читать
закрыть

Сколько стоит подготовка первоклассника к школе в 2026 году?

В среднем сборы ученика обойдутся семье примерно в 30–50 тысяч рублей

Итоговая цена зависит от региона, требований школы и выбора производителей

Читать
закрыть

Чем отказ от отпуска угрожает здоровью?

Внезапная потеря сознания возможна при сильном переутомлении

Читать
закрыть

Чего ждать от надвигающейся на столицу "Бернадетт"?

Циклон принесет грозы, сильные порывы ветра и, возможно, град

Читать
закрыть

Остался ли маневр для снижения ключевой ставки в РФ?

В Банке России рассказали: что возможности для снижения ключевой ставки существенно сократились

Читать
закрыть

Почему россияне стали чаще покупать антистресс-пельмени?

Они стимулируют нервные окончания на рука, отправляя определенные сигналы в мозг

Читать
закрыть

Запретят ли делать маникюр детям до 14 лет?

Новый государственный стандарт на парикмахерские услуги вступит в силу с 1 декабря

При этом детям будет доступен щадящий гигиенический уход

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика