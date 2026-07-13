Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю Кириллу Пескову

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Владимир Путин присвоил звание Героя России космонавту-испытателю отряда ФГБУ "НИИ ЦПК имени Ю. А. Гагарина" Кириллу Пескову. Указ президента РФ опубликован на портале, где размещаются нормативно-правовые акты.

Ранее российский лидер присвоил звание Героя России посмертно советскому летчику-истребителю, участнику Великой Отечественной войны майору Николаю Терехину.

Награды Терехин был удостоен за мужество и героизм, которые проявил в борьбе с немецко-фашистскими захватчиками в период ВОВ 1941–1945 годов. В частности, за время службы Терехин совершил около 250 боевых вылетов, а в воздушных боях сбил более 10 самолетов противника.

Кроме того, Путин присвоил орден "За доблестный труд" сотрудникам Московского института теплотехники (МИТ), который является одним из ведущих предприятий оборонно-промышленного комплекса России. Награда была вручена Герою России, академику РАН, генеральному конструктору учреждения Юрию Соломонову.

Сотрудники МИТ внесли вклад в создание разных систем вооружения. Например, с середины 1950-х они начали разрабатывать образцы ракетного оружия с ядерными зарядами тактического назначения. Вместе с тем институт добился успехов в создании ракетных комплексов для РВСН и морских стратегических ядерных сил.

