Садовод Воронова рекомендовала высадить дайкон, редис и огурцы в июле-августе

13 июля, 14:00Общество
Фото: 123RF.com/thalabhula
Дайкон, редис и огурцы способны дать урожай, если посадить их в июле – начале августа. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.
В целом, по ее словам, до осени можно каждые 2 недели собирать старую и подсеивать новую зелень. В том числе салат, шпинат, кинзу, укроп, петрушку и так далее.
Кроме того, еще не поздно повторно посадить огурцы. Правда, урожай можно не получить, если конец сентября выдастся прохладным, отметила эксперт.
"Я предлагаю другой способ: во время пасынкования огурцов, которое периодически надо делать, боковые побеги следует поставить в банку с водой. Когда они дадут корни, останется просто высадить их в землю. Но обязательно именно в теплицу – на улице уже ничего не вырастет", – подчеркнула Воронова.
Также примерно 20 июля самое время сеять дайкон. Это единственный корнеплод, который надо сажать не весной, а только в середине лета. В это время для него создаются идеальные световые условия, что позволяет к концу октября получить крупные вкусные корнеплоды, отметила эксперт.
Ранее садовод Александр Сидельников рассказал, как спасти урожай в период сильных ливней. Одно из важных правил – каждый день рыхлить землю, потому что во время осадков она становится плотной и плохо пропускает кислород к корням.