Садовод Воронова рекомендовала высадить дайкон, редис и огурцы в июле-августе

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Дайкон, редис и огурцы способны дать урожай, если посадить их в июле – начале августа. Об этом Москве 24 рассказала эксперт Союза садоводов России Ольга Воронова.

В целом, по ее словам, до осени можно каждые 2 недели собирать старую и подсеивать новую зелень. В том числе салат, шпинат, кинзу, укроп, петрушку и так далее.





Ольга Воронова эксперт Союза садоводов России После 15 июля советую сеять редис. Длинный день приводит к тому, что все силы растения уходят в ботву, а корнеплод не развивается, но в середине лета такого не произойдет, так как светлое время суток пойдет на спад.

Кроме того, еще не поздно повторно посадить огурцы. Правда, урожай можно не получить, если конец сентября выдастся прохладным, отметила эксперт.

"Я предлагаю другой способ: во время пасынкования огурцов, которое периодически надо делать, боковые побеги следует поставить в банку с водой. Когда они дадут корни, останется просто высадить их в землю. Но обязательно именно в теплицу – на улице уже ничего не вырастет", – подчеркнула Воронова.

Также примерно 20 июля самое время сеять дайкон. Это единственный корнеплод, который надо сажать не весной, а только в середине лета. В это время для него создаются идеальные световые условия, что позволяет к концу октября получить крупные вкусные корнеплоды, отметила эксперт.

Ранее садовод Александр Сидельников рассказал, как спасти урожай в период сильных ливней. Одно из важных правил – каждый день рыхлить землю, потому что во время осадков она становится плотной и плохо пропускает кислород к корням.