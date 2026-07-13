Трамп заявил, что Ормузским проливом, вероятно, будут управлять США

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Соединенные Штаты, вероятно, будут управлять Ормузским проливом. Об этом сообщает RT со ссылкой на заявление американского президента Дональда Трампа в прямом эфире Fox News.

Американский президент отметил, что США охраняли пролив на протяжении 50 лет бесплатно, а теперь будут "зарабатывать деньги".

Ранее американские военные нанесли новую серию ударов по объектам в Иране. Центральное командование ВС США (CENTCOM) заявило, что операция проводится для дальнейшего ослабления способности Ирана атаковать коммерческие суда и мирных моряков, которые следуют через Ормузский пролив.

Конфликт на Ближнем Востоке произошел в конце февраля, когда США и Израиль ударили по Ирану, после чего тот атаковал еврейское государство и американские базы в регионе.

Спустя время стороны заключили временное перемирие и подписали меморандум о взаимопомощи. Однако в ночь на 9 июля американские силы вновь ударили по Исламской Республике. Удар стал ответом на атаку иранских военных на суда в Ормузском проливе.