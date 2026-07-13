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13 июля, 21:36

Мэр Москвы

Собянин сообщил о ликвидации уже 57 беспилотников, летевших на Москву

Фото: телеграм-канал "Минобороны России"

Еще два БПЛА удалось ликвидировать на подлете к Москве. Об этом сообщил Сергей Собянин.

Таким образом, на подлете к городу удалось уничтожить уже 57 дронов. Экстренные службы работают на месте падения обломков.

Атака беспилотников на Московский регион началась ночью 13 июля. В частности, дроны сбили над Волоколамском, Чеховым, Истрой и другими территориями. Всего в сторону российской столицы летело более 350 БПЛА.

В связи с ситуацией в московских аэропортах вводились ограничения на полеты. Они продолжают действовать в аэропорту Жуковский. При этом в Домодедово меры сняли.

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