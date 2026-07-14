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Политика

Место покойного американского сенатора Грэма передано его сестре

Фото: ТАСС/EPA/WILL OLIVER

Губернатор Южной Каролины Генри Макмастер назначил Дарлин Грэм Нордон временно исполняющей обязанности сенатора США. Она сменит в должности своего брата Линдси Грэма (внесен в РФ в перечень террористов и экстремистов), который недавно ушел из жизни.

Глава региона отметил, что для него большая честь доверить младшей сестре политика продолжить и завершить начатое им дело. Дарлин уже приняла предложение и назвала огромной честью возможность завершить часть важной работы брата.

Назначение состоялось после того, как эту кандидатуру поддержали ключевые фигуры Республиканской партии: президент США Дональд Трамп, лидер сенатского большинства Джон Тьюн и сенатор от штата Тим Скотт.

Офис сенатора 12 июля сообщил, что он скончался в возрасте 71 года из-за осложнений сердечно-сосудистого заболевания. Грэм являлся автором законопроекта о пошлинах против импортеров российских нефти и газа и незадолго до смерти заявлял, что не может умереть, пока этот санкционный документ не будет принят.

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