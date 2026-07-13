Нетаньяху рассказал, как сенатор Грэм не сдержал ярость во время их разговора

Фото: ТАСС/POOL/RONEN ZVULUN

Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху рассказал, что американский сенатор Линдси Грэм (внесен в российский перечень террористов и экстремистов) не сдержал ярость во время их последнего разговора. Об этом сообщает News.ru со ссылкой на Fox News.

По словам премьера, Грэм не смог сдержать эмоции и резко отреагировал на его позицию. Нетаньяху тогда заявил, что Израиль способен самостоятельно обеспечивать себя необходимыми ресурсами и защищать свои интересы.

При этом премьер Израиля назвал Грэма необыкновенным другом Израиля.

Грэм умер 11 июля. Американскому политику был 71 год. Он известен тем, что неоднократно призывал к жесткому давлению и санкциям против России. При этом Грэм последовательно выступал за поддержку Израиля.