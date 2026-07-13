ЕС не смог согласовать 21-й пакет антироссийских санкций в Брюсселе

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Евросоюз не смог согласовать 21-й пакет антироссийский санкций к встрече министров иностранных дел в Брюсселе, однако планирует включить в черный список 250 человек в режиме промежуточных ограничений. Об этом этом заявила глава дипслужбы ЕС Кая Каллас, передает ТАСС.

"Министры надеются включить в черный список 250 человек – это разные люди, которые работают в разных сферах. ЕС также продолжает работу над 21-м пакетом санкций, которая пока не закончена", – сказала она.

Ранее Великобритания расширила санкционный список против России на девять пунктов. Ограничения затронули семь человек и два научно-исследовательских института.

Все они якобы связаны с так называемой программой российского химического оружия. По утверждениям британских властей, эти лица принимали участие в разработке отравляющего вещества "Новичок".