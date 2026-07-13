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13 июля, 11:18

Происшествия

Бастрыкин согласился завести дело против судьи из Кызыла

Фото: ТАСС/Антон Новодережкин

Глава Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин направил в Высшую квалификационную коллегию судей (ВККС) России представление о согласии на возбуждение уголовного дела в отношении судьи Кызылского городского суда Азияны Монгуш. Об этом сообщила пресс-служба СК России.

По данным ведомства, в ноябре 2023 года Монгуш без проведения слушания вынесла неправосудный судебный акт – постановление о приостановлении производства по делу в отношении подсудимой, объявлении ее в розыск и аресте.

Постановление судьи было от 29 июня 2023 года. Документ был подписан Монгуш и приобщен к материалам дела. Однако решением Верховного суда Тывы от 21 февраля 2024 года данный вердикт был отменен из-за грубых процессуальных нарушений.

Ранее Бастрыкин обратился в ВККС с прошением о согласии для открытия производства против бывшего судьи Лазаревского районного суда Сочи Сергея Богдановича. Речь идет об уголовном деле по статье о получении взятки в особо крупном размере.

Как выяснили правоохранители, 1 июля 2025 года Богданович, находясь на территории АЗС в Сочи, через посредников Олега Зенина, Романа Нестеренко и Сергея Хребтенко получил первую часть взятки в размере 25 миллионов рублей при общей сумме в 50 миллионов от подсудимого Сафарбия Напсо. Подкуп был дан с целью рассмотрения дела последнего в особом порядке и назначения наказания, не связанного с лишением свободы.

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