В АТОР рассказали, что турпоток россиян на Хайнань вырос на 68,4%

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Турпоток из России на Хайнань в КНР в январе – июне вырос на 68,4%, сообщила пресс-служба Ассоциации туроператоров России (АТОР).

По данным АТОР, остров за этот период принял 378 098 россиян. Только в июне китайскую провинцию посетили 70 115 туристов из РФ, что на 73% больше аналогичного показателя прошлого года.

В ассоциации уточнили, что турпоток в июне вырос настолько, что превысил значения популярного Таиланда (на 7%). Доля россиян в общем потоке туристов составила 46,09%. Туристические власти Хайнаня ожидают по итогам года принять 700 тысяч туристов из РФ.

Ранее эксперты заявили, что тенденция на короткие туристические поездки россиян внутри страны, зародившаяся осенью 2025 года, укрепилась в 2026-м. Раньше во время длинных каникул, новогодних или майских, россияне, путешествуя по стране, чаще всего выбирали поездки продолжительностью 3–4 дня. Однако с 2026 года такой формат стал более предпочтительным.

