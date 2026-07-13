Курской и Белгородской областям выделят 3 млрд рублей на поддержку жителей

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Правительство России направит еще 3 миллиарда рублей Курской и Белгородской областям. Выделенные средства пойдут на поддержку жителей, потерявших жилье, заявил премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

"На компенсацию аренды жилых помещений тем людям, чьи дома были разрушены, ну а также для содействия им в приобретении новой квартиры либо постройки дома", – уточнил Мишустин.

Он также напомнил, что программа комплексного восстановления и развития Курской, Белгородской и Брянской областей реализуется по поручению Владимира Путина.

Ранее сообщалось, что один человек погиб и двое получили травмы из-за ночных атак ВСУ на Белгородскую область. В частности, в селе Березовка на частный дом с БПЛА было сброшено взрывное устройство. А в селе Криничном от детонации FPV-дрона пострадали двое мужчин.