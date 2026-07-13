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13 июля, 11:41

Город

Юные москвичи выбрали имена для шести черных лебедей, обитающих на пруду ВДНХ

Фото: пресс-служба ВДНХ

Шести черным лебедям, обитающим на территории Четвертого Каменского пруда на ВДНХ, выбрали имена, которые символизируют их красоту, грацию и загадочность. Об этом сообщает сайт мэра и правительства Москвы.

Опрос проводился на платформе "Активный гражданин – детям". Желающие могли ознакомиться с интересными фактами о лебедях и их особенностями в разделе "Подробнее".

В результате трех самок назвали Царевна, Жемчужина и Ночь, а трех самцов – Оникс, Сириус и Барон. Возраст лебедей составляет около 3 лет.

Обычно черные лебеди обитают в Австралии и Тасмании, но им также удалось адаптироваться к московскому климату благодаря зоологам. Пернатые любят неглубокие водоемы, так как они не могут нырять и добывать корм в толще донного ила или воды. На ВДНХ для птиц организовали все необходимые условия.

За участие в опросе детям начислили баллы городской программы лояльности "Миллион призов", которые они смогут потратить для получения товаров и услуг организаций-партнеров или отправить в фонды помощи животным.

Ранее юные москвичи выбрали имена для пяти лосей из национального парка "Лосиный остров". Новые имена внесут в индивидуальные паспорта здоровья животных. Опрос проводился на платформе "Активный гражданин – детям". Для четырехлетней самки юные "активные граждане" выбрали имя Веста, а шестилетнюю лосиху назвали Никой. Еще трем сохатым подарили имена Ромул, Гектор и Кай.

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