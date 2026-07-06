Москвичи выбрали имена для пяти лосей из нацпарка "Лосиный остров"

Фото: losinyiostrov.ru

Юные москвичи выбрали имена для пяти лосей из национального парка "Лосиный остров". Новые имена внесут в индивидуальные паспорта здоровья животных, сообщает портал мэра и правительства столицы.

Опрос проводился на платформе "Активный гражданин – детям". Для четырехлетней самки юные "активные граждане" выбрали имя Веста, а шестилетнюю лосиху назвали Никой. Еще трем сохатым подарили имена Ромул, Гектор и Кай.

Сотрудники нацпарка и столичного департамента природопользования и охраны окружающей среды отслеживают перемещения животных, их активность и параметры здоровья с помощью специальных GPS-ошейников.

Ранее "активные граждане" выбрали кошку Андромеду летним амбассадором сервиса "Моспитомец". Свое мнение выразили свыше 149 тысяч человек.

Андромеда попала в приют "Зоорассвет" ГБУ "Доринвест" в 2025 году. Звание амбассадора поможет привлечь к ней больше внимания и повысит шансы обрести семью. С изображением кошки изготовят стикерпаки, а ее персональная карточка появится в верхней части раздела "Ждут знакомства".