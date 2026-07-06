В Новосибирской области объявили беспилотную опасность впервые с начала СВО

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На территории Новосибирской области ввели режим беспилотной опасности впервые с начала спецоперации на Украине. Об этом сообщает Единая государственная система предупреждения и ликвидации чрезвычайных ситуаций (РСЧС).

"Внимание! Беспилотная опасность (объявлена) на территории Новосибирской области в 21:45 (17:45 по московскому времени) 06.07.2026", – сказано в сообщении.

Ранее в понедельник, 6 июля, стало известно о сбитых в Омской области украинских беспилотниках. Это первый подобный случай в регионе.

При этом режим беспилотной опасности в области ввели третий раз с начала года. Омский аэропорт ограничил прием рейсов, в городе были слышны сигналы тревоги.