Мирошник назвал военным преступлением атаку ВСУ на автобус под Белгородом

Фото: телеграм-канал "Александр Шуваев"

Посол по особым поручениям МИД РФ Родион Мирошник резко осудил атаку Вооруженных сил Украины (ВСУ) на пассажирский автобус в Белгородской области. Свое мнение он высказал в телеграм-канале.

"Покушение на жизнь гражданских жителей, как и атака на гражданский транспорт, является тяжким военным преступлением", – подчеркнул дипломат.

В свою очередь, пресс-служба Следственного комитета России сообщила о начале расследования инцидента. Правоохранители установят все детали произошедшего и лиц, ответственных за это преступление.

Об обстреле автобуса на трассе Никольское – Таврово Белгородского округа стало известно 6 июля. В результате никто не погиб, однако 6 человек, включая 2 детей, получили ранения.

В частности, годовалую девочку с множественными непроникающими осколочными ранениями лица, шеи, головы и грудной клетки, а также десятилетнего мальчика с минно-взрывной и акубаротравмами доставили в детскую больницу. Трое взрослых, в свою очередь, были направлены на обследование в городскую больницу № 2.

Губернатор Белгородской области Александр Шуваев взял под личный контроль процесс восстановления пострадавших.