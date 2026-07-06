Национальная энергосистема Кубы полностью отключилась

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Национальная электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя. О неполадках сообщила Национальная электроэнергетическая компания Union Electrica (UNE) на странице в соцсети Х.

Причины аварии неизвестны. Специалисты компании уже начали расследование инцидента.

В начале июня американский президент Дональд Трамп объявил о новой цели по смещению государственного строя на Кубе. Он пояснял, что у США "очень хорошие планы" по этому поводу, и выражал намерение избавиться от "жестокого режима".

Одним из возможных вариантов действий для Штатов является похищение президента республики Мигеля Диас-Канеля, уточнял глава Пентагона Пит Хегсет. Министр также призывал Гавану воздержаться от попыток закупки вооружений, чтобы не создавать угроз Вашингтону.