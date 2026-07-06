Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

06 июля, 19:58

Происшествия

Национальная энергосистема Кубы полностью отключилась

Фото: ТАСС/ЕРА/EFE/ERNESTO MASTRASCUSA

Национальная электроэнергетическая система Кубы полностью вышла из строя. О неполадках сообщила Национальная электроэнергетическая компания Union Electrica (UNE) на странице в соцсети Х.

Причины аварии неизвестны. Специалисты компании уже начали расследование инцидента.

В начале июня американский президент Дональд Трамп объявил о новой цели по смещению государственного строя на Кубе. Он пояснял, что у США "очень хорошие планы" по этому поводу, и выражал намерение избавиться от "жестокого режима".

Одним из возможных вариантов действий для Штатов является похищение президента республики Мигеля Диас-Канеля, уточнял глава Пентагона Пит Хегсет. Министр также призывал Гавану воздержаться от попыток закупки вооружений, чтобы не создавать угроз Вашингтону.

Читайте также


происшествияза рубежом

Как правильно подготовиться к речному сплаву?

Важно знать, какие препятствия встретятся на пути, где находятся запасные выходы с маршрута

Читать
закрыть

Чем опасен "гречневый" метод приучения ребенка к горшку?

Эксперты уверены: методика является крайне странной и не имеет научного обоснования

Читать
закрыть

Что будет с огородами москвичей в период "огуречных" дождей?

Влага может дать старт обильной волне лесных грибов и ягод

Влияние дождливой погоды на огородные растения будет зависеть от температуры

Читать
закрыть

Как бороться с подростками на питбайках?

В автошкольной среде обсуждают введение новой категории "М1" для питбайков и средств индивидуальной мобильности

Читать
закрыть

Какие бытовые привычки хозяев убивают животных?

Курение в одном помещении с собакой повышает риск развития у нее деменции

Фактором риска являются ядовитые растения, которые разводят хозяева

Читать
закрыть

Может ли курортный роман перерасти в серьезные отношения?

Успешными оказываются те романы, к которым человек относится осознанно

Читать
закрыть

Почему зумеры массово отказываются от водительских прав?

Среди причин – страх садиться за руль и высокая стоимость топлива

Читать
закрыть

Что известно о пропаже 12-летних школьниц в Туве?

Пропавшие дети не могли отправиться куда-либо с неизвестными им людьми

Читать
закрыть

АО «Москва Медиа» использует cookie-файлы и обрабатывает персональные данные. Это улучшает работу сайта и взаимодействие с ним. Подтвердите ваше согласие, нажав кнопу Ок

OK
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика