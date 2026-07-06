Эстонию лишили права проведения ЧЕ по стрельбе из-за недопуска россиян

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Эстонию лишили права проведения чемпионата Европы по стрельбе из пневматического оружия 2027 года из-за недопуска спортсменов из России и Белоруссии. Об этом сообщает ERR со ссылкой на Эстонский стрелковый союз (ESSF).

На сайте Европейской стрелковой конфедерации (ESC) местом проведения обозначена Испания: ЧЕ перенесли из Таллина в Гранаду. Турнир пройдет с 3 по 9 марта.

В ESC обосновали данную меру тем, что чемпионат станет в том числе квалификационным турниром к летним Олимпийским играм 2028 года в Лос-Анджелесе и Европейским играм 2027-го. Поэтому допустить необходимо всех спортсменов, кто имеет право на участие.

Ранее стало известно, что российские спортсмены пропустят юниорское и молодежное первенство мира по гребному слалому в польском Кракове. Причиной стали проблемы с получением виз. Команда пыталась решить вопрос через третьи страны, однако те предоставили документы только для въезда на свою территорию, а не в Польшу.