Кадыров заявил, что вынужденно идет на выборы главы Чечни

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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что будет участвовать в предстоящих выборах вынужденно. Тем не менее он надеется, что люди его поддержат, сообщает РИА Новости.

"Честно сказать, не рад, что иду на выборы. Если меня спросить, то я выбрал бы другого кандидата, потому что это ответственность большая, я знаю, насколько сложная это задача", – заявил он.

По его словам, в республику вложено много труда. Сейчас там работает слаженная команда. Политик подчеркнул, что если народ его поддержит, то он будет готов вновь для него служить. В частности, будет делать то, что "делали и умеем делать".

Кадыров выдвинут на предстоящие выборы в Чечне от партии "Единая Россия". Такое решение было принято единогласно на конференции Чеченского регионального отделения партии.

Ранее "Единая Россия" утвердила кандидатов на выборы в нижнюю палату парламента. Среди них – члены генерального совета партии, секретари первичных, местных и окружных отделений, участники СВО.

Выборы разного уровня пройдут в России с 18 по 20 сентября. Россияне, в частности, будут выбирать глав республик, депутатов Госдумы.