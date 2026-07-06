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06 июля, 16:52

Политика

Историк Эйдельман обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма

Фото: facebook.com (принадлежит Meta, признана экстремистской и запрещена на территории РФ/tamara.eidelman (Тамара Эйдельман признана иноагентом в РФ)

Историк Тамара Эйдельман (признана в России иноагентом) обжаловала приговор по делу о реабилитации нацизма и распространении фейков о российской армии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на материалы суда.

Дата рассмотрения апелляции пока не назначена.

Проверку в отношении Эйдельман начали в 2024 году. Правоохранители нашли в выпуске, опубликованном на ее YouTube-канале, негативные высказывания о действиях Советского Союза в годы Второй мировой войны, днях воинской славы и памятных датах России. Из-за этого против нее возбудили дело о реабилитации нацизма.

Позднее суд оштрафовал историка на 50 тысяч рублей за дискредитацию ВС РФ. Она распространила в своем телеграм-канале ложные сведения о действиях российских военных в детской больнице "Охматдет" в Киеве.

В 2025 году Эйдельман заочно арестовали и объявили в международный розыск. В 2026-м ее приговорили к восьми годам колонии общего режима. Кроме того, ей запрещено в течение пяти лет администрировать сайты.

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