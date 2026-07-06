В Приморье завели уголовное дело после избиения женщины мужем – бойцом ММА

Фото: телеграм-канал "Столичный СК"

Следователи возбудили уголовное дело об истязании из-за систематических побоев жительницы Владивостока со стороны мужа – бойца ММА. Об этом сообщает СУ СК РФ по Приморскому краю в MAX.

"Житель Владивостока систематически наносил побои и совершал иные насильственные действия в отношении женщины, причиняя ей физические и психические страдания", – говорится в сообщении.

В настоящее время сотрудники ведомства проводят следственные действия, устанавливаются обстоятельства произошедшего и личности участников событий.

Ранее женщина в соцсетях рассказала о систематических побоях со стороны мужа, являющего профессиональным бойцом ММА. По данному факту прокуратура организовала проверку.

По словам женщины, она перенесла 5 сотрясений мозга и разрыв барабанной перепонки. Кроме того, муж начал угрожать, что лишит ее родительских прав в случае развода.