Радиационный фон на Курской АЭС не превышен после атаки БПЛА

Фото: РИА Новости/пресс-служба курской АЭС

Уровень радиации на Курской АЭС и в ее окрестностях не превышает норму после атаки дрона Вооруженных сил Украины (ВСУ). Это следует из поста, опубликованного в телеграм-канале станции.

Сейчас АЭС функционирует в обычном режиме, заверили в пресс-службе. Также там порекомендовали узнавать актуальные данные о радиационной обстановке рядом с российскими атомными станциями и другими объектами отрасли на официальном сайте.

Градирня строящегося энергоблока Курской АЭС-2 подверглась атаке со стороны ВСУ ночью 6 июля. Факт удара подтвердили гендиректор "Росатома" Алексей Лихачев и глава Курской области Александр Хинштейн.

Уточнялось, что негативных последствий для людей и экологии удалось избежать в том числе благодаря тому, что система охладительной башни еще не запущена в эксплуатацию. При этом всего вблизи объекта силы РЭБ и ПВО нейтрализовали 12 украинских БПЛА.