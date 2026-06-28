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28 июня, 15:45

Политика

"Росатом" не вернет своих специалистов на АЭС "Бушер" без гарантий безопасности

Фото: ТАСС/пресс-служба Росатома

"Росатом" не планирует возвращать российских специалистов на АЭС "Бушер" в Иране, пока их безопасность не будет гарантирована на 100%. Об этом сообщил глава госкорпорации Алексей Лихачев, передает ТАСС.

США и Израиль обстреляли территорию АЭС "Бушер" 4 апреля. В результате атаки погиб один из сотрудников атомной станции. При этом МАГАТЭ не выявило повышения уровня радиации, однако выразило обеспокоенность инцидентом. Сразу же после ЧП "Росатом" эвакуировал своих специалистов.

Позже постпред РФ при ООН Василий Небензя указал, что генсек ООН Антониу Гутерриш никак не отреагировал на атаки. Он заявил, что это недопустимо.

Дипломат отметил, что удары не только создают угрозу безопасности специалистов, которые работают на объекте, но и ставят весь регион Ближнего Востока на грань ядерной катастрофы.

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