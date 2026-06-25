Эксперт Сафонов усомнился в эффективности ограничений работы самозанятых на одну компанию

С 1 октября 2026 года самозанятые, которые используют цифровые платформы, не смогут работать на одного и того же заказчика больше 60 часов в месяц, сообщили в Минэкономразвития. Для чего это нужно, разбиралась Москва 24.

Не допустить подмены

Фото: портал мэра и правительства Москвы/Юлия Иванко

Правительство утвердило механизм, который поможет сделать отношения между заказчиками и исполнителями, использующими цифровые платформы-посредники, прозрачными. Начиная с 1 октября 2026 года самозанятые (СЗ) не смогут работать на одну компанию более 60 часов в месяц, говорится в постановлении Минэкономразвития.

Отмечается, что нововведение не запрещает заказчикам работать с СЗ и индивидуальными предпринимателями. Оно помогает не допустить факта подмены трудовых отношений гражданско-правовыми. Такое происходит, когда компания систематически привлекает одного и того же исполнителя на полный рабочий день, сама устанавливает график его труда, контролирует процесс, а также обеспечивает всем необходимым.

Если лимит в 60 часов превышается в течение шести месяцев подряд, это может свидетельствовать о подмене, отметили в ведомстве. В таком случае платформы будут обязаны временно прекратить взаимодействие заказчика и исполнителя, который имеет право продолжить работу над другими проектами.

Такие изменения коснутся тех сфер экономики, в которых платформенная занятость используется наиболее интенсивно.





из документа Минэкономразвития В перечень вошли строительство (как возведение зданий и сооружений, так и специализированные работы), складское хозяйство и вспомогательная транспортная деятельность, оптовая и розничная торговля, обслуживание зданий и придомовых территорий, производство пищевых продуктов и общественное питание, операции с недвижимостью, образование, ИТ-сфера и разработка программного обеспечения, кадровый аутсорсинг и подбор персонала, реклама и маркетинговые исследования, сухопутные перевозки, а также спорт, отдых и развлечения.

Как пояснил первый замглавы Минэкономразвития Максим Колесников, главная цель нового регулирования – найти баланс между гибкостью платформенной экономики и защитой прав исполнителей.

"Принятый правительством инструмент позволит исключить злоупотребления, а бизнесу – безопасно привлекать самозанятых для исполнения отдельных задач. Понятные правила в этой части необходимы всем участникам", – заявил он.

Параметры цифрового госконтроля, позволяющие следить за тем, как платформы будут выполнять требования, сейчас согласовываются, а соответствующее постановление находится в стадии подготовки, сообщил "Коммерсант" со ссылкой на аппарат вице-премьера Дмитрия Григоренко.

Сама норма предполагает, что многим участникам рынка придется корректировать внутренние процессы, чтобы следить за взаимодействием между заказчиками и исполнителями, отметили журналисты со ссылкой на источник в платформенной индустрии.

Там же со ссылкой на другой источник добавили, что норма в 60 часов была установлена не случайно. Чтобы выявить цифру, правительство собирало у платформ статистику по срокам работы самозанятых.

Жесткий лимит?

В разговоре с Москвой 24 профессор Финансового университета при правительстве РФ Александр Сафонов отметил, что инициатива является реакцией на массовую подмену трудовых отношений гражданско-правовыми договорами и самозанятостью. Поэтому в определенной степени мера ограничит компании в использовании подобных схем.

Однако кардинально ситуацию это не изменит, так как современные технологии позволяют перебрасывать исполнителя от одной фирмы к другой. Создание цепочек компаний для передачи заказов лишь незначительно увеличит транзакционные издержки, но не устранит проблему, подчеркнул эксперт.

"В Европе пошли по иному пути: там установлена презумпция трудовых отношений. Работодатель обязан доказывать необходимость заключения гражданско-правового договора с самозанятым. Это вынуждает компании и платформы перестраивать свою работу", – рассказал Сафонов.

По его мнению, кроме текущих мер, которые будут действовать с 1 октября, необходимо внести поправки в законодательство, ограничивающие применение самозанятости определенными видами деятельности.





Александр Сафонов профессор Финансового университета при правительстве РФ Следует четко уточнить перечень профессий, где это априори не противоречит трудовым отношениям и не нарушает существующих порядков, например репетиторы или мастера ремонта. Это необходимо, чтобы не позволить бизнесу искать обходные пути. Например, если установить, что самозанятость доступна только репетиторам, оформить водителей такси или курьеров по такой схеме будет нельзя.

Если запретить работать с одним заказчиком больше 60 часов, компания может создать несколько организаций, которые будут сотрудничать с тем же человеком, и платформа этого не увидит, предупредил специалист.

"Также стоит рассмотреть введение минимального обязательного социального страхования для самозанятых, поскольку многие не осознают степени рисков, возникающих в процессе трудовой деятельности. Человек может работать долгие годы, но из-за ограничений по доходам не накопить на старость", – подчеркнул он.

Необходимо предусмотреть минимальные платежи, которые не будут обременительными для самозанятого бизнеса, но при этом гарантируют страховую защиту, заключил Сафонов.

В свою очередь, эксперт по трудовому праву Валентина Яковлева в разговоре с Москвой 24 назвала грядущие изменения спорными. Трудовой кодекс РФ не устанавливает жесткого лимита часов для работы самозанятого у одного заказчика. При этом для цифровых платформ новое правило вводит исключение, однако оно усложнит положение исполнителя в реализации его профессиональных навыков.

"Сейчас он вправе оказывать услуги по гражданско-правовому договору не постоянно, а в течение длительного периода, что может подразумевать значительное количество часов – более обозначенных 60 в месяц", – пояснила Яковлева.

Неудобства ждут и владельцев цифровых платформ, поскольку потребуется разработать и внедрить технические механизмы контроля за отработанным временем. Поэтому все связанные с этим издержки, скорее всего, будут переложены либо на самозанятых, либо на компании, что неизбежно приведет к росту тарифов.

"То есть платформа поднимет оплату для размещения вакансий, а организации, в свою очередь, могут сократить итоговую выплату сотруднику, учитывая эту издержку", – уточнила специалист.





Валентина Яковлева эксперт по трудовому праву Также из-за введения лимита на количество часов, заказчики будут вынуждены искать новых исполнителей, если у других истекла возможность трудиться. Это, естественно, повлечет новые затраты времени, средств и, возможно, перестраивание сложившихся рабочих процессов. Вероятным последствием станет и рост трудовых споров: самозанятые могут начать обращаться в суды, ссылаясь на превышение 60-часового лимита.

После перехода установленного порога отношения должны квалифицироваться как трудовые, однако механизм реализации этого правила остается неясным. Признание может происходить либо по решению суда, либо по заявлению государственного инспектора труда, но кто именно должен инициировать этот процесс – вопрос открытый, заключила эксперт.