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25 июня, 18:54

В мире

В Ливии фотограф случайно заснял редкого пустынного кота

Фото: youtube.com/Mohamed Saad

Ливийский фотограф в 2017 году опубликовал на YouTube видео, на котором оказался запечатлен редкий пустынный кот. Это послужило доказательством существования этих животных в Ливии и привело к большому восьмилетнему расследованию, передает aif.ru со ссылкой на The Guardian.

По словам самого фотографа, в момент публикации видео ему никто не поверил, что это кадры из Ливии. Некоторые люди не могли поверить в то, что там есть пустынные кошки. Однако, отметил он, они обитают там в нескольких местах, в том числе в 70 километрах от города Зинтан.

В итоге исследователи выяснили, что этот вид можно встретить в 13 местах западной части Сахары. А их основным местом пребывания стала долина Вади-Армет. Ученые считают, что животные находятся в зоне риска из-за незаконной охоты и контрабанды.

Внешне пустынные кошки похожи на домашних. Благодаря своему окрасу они умело маскируются на фоне песков. Для выживания этот вид приспособился употреблять в пищу змей и скорпионов.

Ранее в китайской провинции Цзилинь был обнаружен дальневосточный леопард, неизвестный российским ученым. При встрече с людьми он был насторожен и попытался скрыться. Вероятно, животное с уникальным узором пятен постоянно живет в Китае.

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