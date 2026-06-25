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25 июня, 18:31

Шоу-бизнес

Модель Анастасия Решетова призналась, что хочет родить еще детей до 35 лет

Фото: legion-media.com/PEOPLETALK

Российская модель Анастасия Решетова хочет родить еще двоих детей до 35 лет. Об этом она рассказала на шоу "Без фильтров".

Решетова призналась, что раньше хотела только сына. Модель не желала, чтобы дочери достался ее характер. Кроме того, отношения "мама – сын" казались ей наиболее комфортными.

Теперь же знаменитость считает, что это было нездоровым отношением к самой себе. Она решила, что сейчас готова к рождению дочери и сможет правильно ее воспитать.

Решетова в данный момент воспитывает шестилетнего сына Ратмира от рэпера Тимати. Ее также подозревали в связи с бизнесменом Яном Абрамовым, который на фоне этого развелся с певицей Алсу. В начале 2026 года Решетова объявила о помолвке, показав фото с кольцом. Однако личность возлюбленного она продолжает держать в тайне.

Ранее Решетова рассказывала, как в школьные годы подвергалась травле из-за высокого роста. По словам модели, тогда она даже специально сильно горбилась, чтобы казаться ниже. В итоге это привело к искривлению позвоночника. Исправить осанку ей помогла растяжка.

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